الامارات | الحليب الذهبي هل تعرفونه؟.. كنز للصحة والمناعة وهذه طريقة تحضيره

شكرا لقرائتكم خبر عن الحليب الذهبي هل تعرفونه؟.. كنز للصحة والمناعة وهذه طريقة تحضيره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر الحليب الذهبي من بين التقاليد الصحية العريقة في الهند، إذ يؤكد العديد من خبراء التغذية هناك على فوائده الصحية. ويتمثل دوره الأول في تفعيل قوى الشفاء الذاتي في الجسم، وقدرة الجسم على مقاومة الأمراض. ويتكون المشروب - بحسب ما نشرت مجلة شتيرن الألمانية العلمية وموقع " دوتشي فيلا" - من الحليب في المقام الأول. حيث يمكن استخدام حليب البقر العادي أو المنتجات النباتية مثل حليب الصويا أو حليب جوز الهند. ويلعب الكركم دورا رئيسا في هذا المشروب الصحي، فمنه يستمد بعضا من لونه الذهبي، كما أن فوائد الكركم الغذائية والصحية على الجسم عديدة ومتنوعة. أما العنصر الثالث المهم هو نبات الزنجبيل، وهو ما يساعد أيضا على طعم المشروب المميز، وإعطائه لونا ذهبيا. والعنصر الرابع المهم هو القرفة التي تمد المشروب بفوائد عديدة وطعم مميز.

ومن أجل تحضير هذا المشروب بالطريقة الصحيحة يلزم ما يلي:300 ملليلتر من الحليب، ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة عسل، ملعقة ونصف صغيرة قرفة، ملعقة صغيرة زنجبيل، رشة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

يوضع الحليب في قدر صغير ويسخن على نار هادئة، مع اشتراط عدم غليانه، ثم تضاف التوابل والعسل وتحرك جيدا، ويتم تصفية المشروب بمصفاة صغيرة قبل شربه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news