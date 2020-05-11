6 وصفات لتفتيح لون شعرك طبيعيا في ظل الحجر المنزلي

مع اقتراب موسم الصيف، قد ترغبين في تغيير لون شعرك أو تفتيحه على الأقل، لكن في ظل الحجر المنزلي يتحتم عليك القيام بالأمر بنفسك، وبدلًا من استخدام المواد الكيميائية التي تتلف الشعر، ننصحك باستخدام بعض المنتجات الطبيعية التي حتمًا ستجدينها في مطبخك، اكتشفيها معنا.

العسل

يشتهر العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات ومضادات الأكسدة، ويحتوي أيضًا على عامل مبيض طبيعي يعمل على تفتيح الشعر بعدة نغمات مع ترطيب عميق، ومع ذلك، فإن تأثير العسل بطيء بعض الشيء، لذلك عليك التحلي بالصبر وتطبيق هذا القناع عدة مرات قبل ملاحظة النتائج.

الطريقة: في وعاء، امزجي العسل السائل مع القليل من الماء (أو خل التفاح) لتخفيفه، بعد ذلك باستخدام فرشاة، ضعي الخليط من الجذور إلى حواف خصلات شعرك بأكمله، مبللا أو غير مبلل، ثم غطي الشعر بغلاف بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة، بعدها يمكنك غسله بطريقتك المعتادة.

البابونج

لسنوات تعد زهرة البابونج عنصرًا مفيدًا للشعر الأشقر والشعر الفاتح عامة، وتشتهر الزهرة البيضاء الصغيرة بخصائص التفتيح، كما تضفي انعكاسات ذهبية جميلة على الشعر البني.

الطريقة: ضعي حفنة من زهور البابونج أو عدة أكياس من شاي البابونج في الماء المغلي، وحركيه لمدة عشر دقائق ثم اتركيه يبرد، بعد غسل الشعر بالشامبو، استخدمي هذا الخليط كماء شطف، وكرري العملية عدة مرة وستحصلين على النتيجة المرجوة.

عصير الليمون

يحتوي الليمون على مبيض طبيعي يسمى حمض الستريك، وبالرغم من أن عصير الليمون يفتح لون الشعر بعد استخدامات قليلة، إلا أنه يتسبب في جفافه أيضًا ومن ثم يمكن أن يتلفه، لذلك ينبغي استخدامه وحده أحيانًا أو مع مكون مرطب مثل العسل مثلا.

الطريقة: يمكنك اختيار استخدام الليمون وحده أو مع مواد أخرى، في الحالة الأولى، ستحتاجين إلى عَصر 3 حبات ليمون، أضيفي إليها ربع لتر من الماء الفاتر، قومي برش المزيج على الشعر بالكامل واتركيه لمدة ساعتين قبل الشطف، ثم ضعي قناعًا مغذيًا ومرطبًا، وكرري هذه العملية مرة في الأسبوع.

في الحالة الثانية، في وعاء ضعي ملعقة صغيرة من البلسم، بيضة، ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من عصير الليمون وقليلا من القرفة، امزجي كل شيء وقومي بتوزيع الخليط على الخصلات التي تريدين تفتيحها، اتركيه لمدة ساعة واشطفيه بالماء الفاتر.

القرفة

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القرفة تضفي على الشعر البني انعكاسات نحاسية جميلة، دون أن يتحول شعرك إلى اللون البرتقالي، وذلك بفضل البيروكسيد الذي يعمل كمفتح، الجانب السلبي الوحيد لهذا المكون هو أنه مهيج للبشرة، لذا تأكدي من إجراء اختبار على خصلة صغيرة قبل وضعها على الشعر بالكامل، وتجنبي وضعها بالقرب من الجذور.

الطريقة: امزجي مسحوق القرفة مع البلسم أو مع قناع للشعر وضعيه على شعرك ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعتين قبل الشطف، كرري هذه العملية مرة في الأسبوع، إذا استطعت تحملها جيدًا، يمكنك أيضًا استخدام القرفة النقية المخلوطة فقط بالمياه المعدنية لإنشاء نوع من المعجون، ضعي الخليط على شعرك المبلل واتركيه طوال الليل قبل شطفه جيدًا بالماء والشامبو.

خل التفاح

إذا كان هناك مكون واحد نحتاجه جميعًا في خزائن المطبخ، فهو خل التفاح، فبالإضافة إلى كونه فعالًا في تلميع الأطباق وتنظيف الصنابير، فإنه يخفف أيضًا من لون الشعر وذلك بعد تطبيق واحد فقط.

الطريقة: اختاري خل التفاح المذاب في نفس الكمية من الماء حتى لا يجف شعرك كثيرًا، ثم ضعي الخليط على جميع الخصلات واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه جيدًا، أعيدي العملية مرة في الأسبوع حتى تصلي إلى اللون الذي تريدينه.

الملح

إذا كانت المياه المالحة تجعل خصلات الشعر مموجة، فإنها تخفف أيضًا من لونه، وللحصول على نتائج أسرع، اجلسي لفترة تحت ضوء الشمس بعد وضع الخليط.

الطريقة: ذوبي القليل من الملح في الماء المغلي، ثم دعيه يبرد قبل وضعه على الشعر، واتركيه لمدة ساعتين قبل شطفه بالماء.

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