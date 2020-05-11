في الموجة الحارة.. أطعمة احذر تناولها في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم
تتعرض البلاد بداية من اليوم الإثنين وحتى نهاية الأسبوع لموجة حارة على أغلب الأنحاء، إذ تصل درجة الحرارة إلى 41 بمعدل أعلى من الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام بـ4 درجات، وذلك وفق ما قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
وبسبب ارتفاع درجات الحرارة المنخفضة، هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها حتى لا تشعرك أكثر بالحرارة والعطش خلال نهار رمضان، وفق ما نقل موقع "foodrepublic".
الطعام الحار:
يجب الابتعاد عن الأطعمة الحارة، إذ أثبتت الدراسات أنها تزيد من درجة حرارة الجسم.
الأطعمة المدرة للبول:
لا يفضل تناول الأطعمة التي تزيد من إفراز الجسم للماء وتتمثل في القهوة والشاي والصودا والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين.
البروتينات:
يجب تقليل استهلاك البروتين، لأنه يتطلب الكثير من الإنزيمات والجزيئات المختلفة لهضم قطعة من اللحم، وعندما يقوم الجسم بهذه العملية يولد حرارة.
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