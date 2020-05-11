"الصحة العالمية" تحذر من انتقال كورونا للقطط.. كيف تتفادى ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم حتى الآن انتقل عن طريق الخفافيش، ويمكن أن ينتشر بين القطط.

وأوضح خبير الأمراض الحيوانية "بيتر باين إمبارك"، أن القطط والقوارض معرضة للإصابة بالفيروس، كما أن الكلاب أيضا قد تصاب بالوباء المستجد لكن بدرجة أقل، لافتا إلى أهمية اكتشاف أي الحيوانات التي يمكن أن تلتقط عدوى الإصابة بالفيروس.

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ووفقا لما ذكره موقع "vetmed"، نقدم لكم النصائح اللازمة لحماية الحيوان الأليف وتفادي العدوى من الإصابة بالفيروس.

- الاهتمام بنظافة الحيوان الشخصية، من خلال أنواع معينة من الشامبو والصابون والمطهرات الخاصة بهم.

- الحرص على تغذيته بشكل جيد.

- المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لسلامة صحة الحيوان الأليف.

- تحديد مكان مخصص للحيوان لقضاء حاجته، والتخلص منها يوميا.

- تناول الطعام للحيوان بميعاد ثابت.

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- المحافظة على الحيوانات الأليفة في مكان نظيف وعدم إهمالهم.

- لا بد من التواصل مع الطبيب المختص لتلقي الحيوان التطعيمات اللازمة.

- لا يجب لمس أنف وفم الحيوان إلا بعد ارتداء الجوانتي.

- تجنب تقبيل الحيوان الأليف.

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الاتصال بالحيوانات الأليفة لمدة 20 ثانية.

- تجنب لمس أي سطح تم ملامسته من قبل الحيوان الأليف، ثم لمس العين أو الأنف.

- منع كبار السن والحوامل، خاصة آخر 3 أشهر من الحمل من الاختلاط بالحيوانات الأليفة، حفاظا على سلامة صحتهم.

- ارتداء كمامة أثناء التواصل والتفاعل مع الحيوان.

-المحافظة على الحيوان الأليف من الاختلاط بالحيوانات الأخرى.

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