ضوابط لتناول الحلويات في رمضان دون زيادة في الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يقبل الكثيرون على تناول الحلويات الرمضانية اللذيذة والتي تحتوي على المزيد من السكريات والتي تتسبب في أضرار كبيرة على الصحة عند الإفراط فيها، ويمكن تناولها دون حرمان عند اتباع بعض الإجراءات البسيطة لتجنب زيادة الوزن، لقراءة المزيد .. اضغط هنا:

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