"الغذاء والدواء" الأمريكية توافق على اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

وافقت هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اختبار جديد لفيروس كورونا، يمكن أن يساعد في توسيع القدرة على زيادة الكشف عن عدد أكبر من المرضى، بحسب ما أكدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتم منح الترخيص للاختبار الذي أجرته شركة Quidel Corporation of San Diego ، للبدء في استخدامه.

ويساعد الاختبار الجديد في الكشف السريع عن شظايا الفيروس في العينة المأخوذة من أنف المريض.

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وقال الخبراء، إن الموافقة على اختبار جديد لـ Covid-19 من شأنه أن يعزز العاملين في المجال الطبي والسلطات الصحية، فهو أداة غير مكلفة للاختبار السريع الشامل. كما أن اختبارات المستضدات الأكثر تطورًا ينطوي أيضًا على إمكانية استخدامها في المنزل.

وعبر الدكتور آشيش جها، مدير معهد هارفارد للصحة العالمية، عن حماسه لهذا الاختبار الجديد، نظرًا لقدرته على الارتقاء إلى ملايين الاختبارات يوميًا.

وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، أنها ستسمح لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار ريمديسيفير، الذي تنتجه شركة "غلياد ساينسيز" لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت في بيان أنها بصدد تسليم 140 صندوقا من عقار ريمديسيفير إلى ولاية إلينوي و110 صناديق إلى نيو جيرسي و40 صندوقا إلى ميتشيغن و30 صندوقا لكل من كونكيتيكت وماريلاند و10 صناديق إلى آيوا.

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