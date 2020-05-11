احذر.. تناول العصائر البودرة على الإفطار يسبب مخاطر صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يفضل الكثير من الأشخاص تناول العصائر والمشروبات الباردة في شهر رمضان أثناء الإفطار، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لتعويض السوائل الناقصة في الجسم طوال ساعات الصيام وللإحساس بالانتعاش.

ولكن العصائر "البودر" لها أضرار صحية على الإنسان، نذكرها لكم وفق ما نقل موقعي "healthline".

- تحتوي على أملاح عالية مثل حمض الأسكوربيك، ويعتبر من أخطر أنواع الأملاح، نظرا لأنه يؤدي إلى تكوين الحصوات في الكلي بشكل سريع.

- تحتوي على سعرات حرارية وسكريات بكميات كبيرة، ما يؤدي إلى زيادة الوزن والإصابة بمرض السمنة، وتسوس الأسنان عند الإفراط في تناوله.

-يؤدي الإفطار على عصائر البودرة إلى خفض البروتين في الجسم، حيث إن الجسم يحتاج إلى نسبة معينة من البروتينات التي تسهم في بناء الخلايا السليمة وتجديد العضلات، ولكن المواد الكيماوية التي تحتوي عليها بودرة العصائر الصناعية، تؤدي إلى تكسير هذه البروتينات وبالتالي لا يستفيد الجسم منها.

Advertisements

- تحتوي على صبغات تدخل في صناعتها، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية عديدة بمرور الوقت، مثل الإصابة بمرض السرطان وخاصة سرطان المعدة.

- تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي وتهيج القولون وآلام المعدة.

- تشكل خطورة أيضًا على النساء الحوامل والمرضعات، نظرا لما تحتويه هذه العصائر على صبغات ومواد كيميائية.

- لا تحتوي على أي فيتامينات أو معادن مثل الفواكه الطبيعية، وبالتالي الجسم لا يمتص هذه الفيتامينات الصناعية ولا يستفيد منها.

- يؤدي تناول الأطفال للعصائر البودرة إلى حدوث فرط الحركة وضعف التركيز لديهم.

- تحتوي على مكسبات الطعم والرائحة التي تعطي لونا ورائحة وطعما مشابها للعصائر الطبيعية، ما يؤدي إلى الإصابة بمشكلات الكبد والكلى والإصابة بقرح المعدة.