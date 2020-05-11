4 مشروبات تناولها مع الوقت قد يسبب السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك بعض المشروبات التي قد يسبب تناولها مع الوقت، على وجبة الإفطار أو السحور، الإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك يفضل الابتعاد عنها.

نذكر لكم تلك المشروبات التي يجب تجنب الإفراط في تناولها، وفق ما نقل موقعي "verywellhealth" و"ahajournals".

- مشروبات الطاقة:

أصبحت أكثر شعبية في السنوات الأخيرة، وتتكون من مزيج من السكريات والكافيين والتورين والجينسنج والجلوكوز، ويؤدي تناولها بشكل منتظم إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.

- المشروبات الغازية:

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يؤدي تناولها يوميا إلى ضعف الذاكرة ومرض السكر وانخفاض حجم الدماغ، بالإضافة إلى الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائها على الكافيين والسكريات.

- القهوة:

تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، الذي يؤثر على ضغط الدم، ما قد يتسبب في مشكلات بالأوعية الدموية، ويؤدي الإكثار من تناولها إلى تنشط إنتاج هرمون الإندورفين ما قد يسبب الإصابة بالجلطة الدماغية.

- المشروبات السكرية:

استهلاك المشروبات السكرية يساعد على ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين، ويعزز مقاومة الأنسولين والالتهابات، وكلها عوامل ترتبط بمرض السكر والأمراض القلبية الوعائية والسكتات الدماغية، لاحتوائها على نسبة عالية من الفركتوز والسكر.