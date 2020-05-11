فيديو.. الشيف شربيني يتحدى أهل بورسعيد في هذه الأكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي تحدى الشيف شربيني، أهل بورسعيد في طريقة تحضير أكلة الملوخية بالجمبري من خلال برنامجه الشيف ومفيدة المذاع عبر قناة " cbc". وطهى الشيف شربيني الأكلة على طريقته الخاصة، قائلًا: "أتحدى أهل بورسعيد إنهم يكونوا بيعملوها بالطريقة دي". وجاءت مكونات الأكلة كالتالي: -ملوخية. -مرقة. -فلفل. -جمبري صغير. -سمنة. -ثوم. -كزبرة جافة. Advertisements -طماطم. -كزبرة خضراء. -كمون. -فلفل حار. -بابريكا. طريقة التحضير: -يتم تحضير حلة توضع على النار، وبها سمنة ثم نضع ثوم وفلفل حار وطماطم مكعبات، وتقليب المكونات جيدا. - بعدها يُضاف إليها الجمبري ثم كزبرة خضراء وكمون وبابريكا وليمون، ثم المرقة والملح. - نضيف الملوخية وتقلب المكونات جيدا ثم يضاف (طشة الملوخية) المكونة من السمنة والثوم والكزبرة الجافة.

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