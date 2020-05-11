مشروب رمضاني يخلصك من السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يحاول الكثيرون أن يخسروا وزنهم والدهون الزائدة خلال شهر رمضان، خاصة وأن تناول الطعام لا يكون طول اليوم مثل باقي أيام السنة.

ولإنقاص الوزن عدة طرق، البعض يحاول التقليل من كمية الطعام التي يتناولها دون تغيير في نوعية الوجبات، وآخرون يسعون لتغيير نمط حياتهم الغذائي، والبعض يبحث أطعمة ومشروبات قد تساعد على التخلص من الدهون.

ومن بين المشروبات الرمضانية المعتادة، يوجد مشروب يمكن أن يساعدكم في إنقاص الوزن، بل يخفف من آلام المعدة، وهو الخروب.

فالخروب يساعد على فقدان الوزن، ويساهم في خفض نسبة السكر في الدم، والكولسترول أيضًا، كما أكد موقع "webmd".

للخروب أيضًا استخدامات طبية، حيث يعالج مشاكل الهضم، وحرقة المعدة، ويساعد الأمعاء على امتصاص الطعام، بالإضافة إلى علاج القيء أثناء الحمل، كما يمكن استخدامه في الأطعمة والمشروبات، كعامل منكهة وبديل للشوكولاتة.

تاريخ الخروب في العلاج

باع الكيميائيون البريطانيون في القرن التاسع عشر قرون الخروب إلى المطربين، كي يساعدهم في الحفاظ على الأحبال الصوتية سليمة ويعمل على تهدئة وتطهير الحلق،ويمكن تناول الخروب في شكل مسحوق، أو قرون، أو شراب مركز، أو مجفف، بحسب ما ذكر موقع "healthline".

محتويات الخروب

-الكثير من الألياف

-مضادات الأكسدة

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-كميات قليلة من الدهون والسكر

-خالي من الكافيين

-خالي من الجلوتين

-وفيتامينات، أ، ب2، ب3، ب6

-النحاس

-الكالسيوم

-المنجنيز

-البوتاسيوم

-المغنيسيوم

-الزنك

-السيلينيوم