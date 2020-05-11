تشقير الحواجب في المنزل بخطوات سهلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - تسعى بعض النساء لـتشقير حواجبهن؛ إما لتغيير مظهرهن، أو لصبغهن الشعر بصبغة فاتحة، أو رغبة في إضفاء مزيد من التشقير على الوجه.



ومن المعروف أن هناك أساليب عدة لتشقير شعر الحاجبين، لكن عليكِ أن تضعي في الحسبان أنكِ بتشقير حاجبيكِ؛ ألزمتِ ذاتكِ بتجديد اللون كل فترة بسيطة وأخرى، ذلك أنه عند نمو شعر الحاجبين؛ ستجدين أن نصف الحاجب قد بات فاتحاً، والنصف الآخر بلون أغمق.

تشقير الحواجب بالمشقر أو المُبيض:

تشقير الحواجب في المنزل

قبل استخدام المُشقّر أو المبيّض، يجب تجهيز الحاجبين للتشقير؛ بتنظيفهما بالطريقة المعتادة لدى السيدة، كالخيط أو الشمع، وغسل الحاجبين بالماء والصابون؛ لإزالة المكياج أو الأوساخ، مع الحرص على وضع المشقر بعد جفاف الحاجبين، ثم إبعاد الشعر بربطه إلى الخلف، وبعد الانتهاء من التجهيزات، يمكن تشقير الحاجبين.

Advertisements

وهناك طرق أخرى يمكنكِ القيام بها:

تشقير الحواجب



- العسل: ضعي العسل الأشقر على حاجبيكِ، واتركيه لنصف ساعة يومياً، ومن ثم اشطفي برفق بالماء الفاتر فالبارد.



- الأكسجين: بوسعكِ ابتياعه من الصيدلية، لكن حاذري أن يصيب عينيكِ. استخدمي عود الأذن القطني وامسحي برفق.



- جل الحواجب: ثمة جل حواجب يُباع في الصيدليات ومحال التجميل، بوسعه تشقير حاجبيكِ، ابتاعي منه الدرجة الفاتحة واستخدميه.



- أقلام الحواجب: اختاري منها لوناً فاتحاً، وعبئي الفراغات في الحاجبين.



- قلم رصاص: ابتاعي قلم رصاص من نوعية جيدة، ولوّني فوق حاجبيكِ، ستحصلين على لون رمادي باذخ.



- قناع البابايا والحليب: بوسعه منحكِ الكثير من اللون الأشقر لحاجبيكِ، شريطة تكراره مرة أسبوعياً.



- بروكسيد الهيدروجين: ابتاعيه من الصيدلية، وحاذري دخوله للعينين، استخدمي العود القطني وامسحي برفق.



- الحناء: ابتاعي حناء بدرجة فاتحة ولوّني حاجبيكِ.



- مادة تبييض الحواجب: تباع في الصيدلية، ضعي حول الحاجبين فازلين؛ لمنع وصول المادة للعينين، ومن ثم استخدمي عود الأذن القطني لمسح الحاجبين بالمادة المبيّضة.



تشقير الحاجبين باستخدام شاي البابونج:



يُعد شاي البابونج إحدى الطّرق الطبيعية المستخدمة في تشقير الحاجبين، وطريقته هي:



المكونات:

كيس شاي البابونج.



عصير اللّيمون.



كوب ماء مغلي.



قطعة من القطن.



طريقة التحضير:



نقع كيس شاي البابونج في كوبٍ من الماء المغلي. ترك شاي البابونج منقوعاً لمدّة ساعة. خلط كميّات متساوية من عصير اللّيمون وشاي البابونج. وضع الخليط على الحاجبين باستخدام قطعةٍ من القطن. تكرار هذه الطّريقة يوميّاً لتشقير الحاجبين بالتّدريج.

تابعي المزيد : تشقير الحواجب بطرق آمنة في المنزل