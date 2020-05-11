ماسكات طبيعية للتخلّص من بثور الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - بثور الوجه أو الزوان، مشكلة تعاني منها بعض النساء، لاسيما ذوات البشرة الدهنية جرّاء النشاط المفرط لهرمون الأندروجين، خصوصًا قبل الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث المرتبط بالتقدّم في السن، وغيرها من الأسباب. وللتخلّص من هذه المشكلة والحصول على بشرة نضرة مشرقة، "الخليج 365.نت" اختار لك أفضل الماسكات الطبيعية التي يُمكنك تحضيرها بمكونات منزلية تغنيك عن ارتياد صالونات التجميل سهلة وسريعة التطبيق، لا تخلصّك فقط من مشكلة البثور، بل تُساعد كذلك في ترطيب البشرة ومنحها مظهرًا شابًا وصافيًا.

أفضل الماسكات الطبيعية للتخلّص من البثور وحب الشباب

ماسكات طبيعية تُساعد في إزالة حب الشباب ومنح البشرة النضارة



إليك، مجموعة من أفضل الماسكات الطبيعية تُساعدك في التخلّص من مشكلة حب الشباب والبثور، وتُساعد كذلك في تبييض البشرة ومنحها الإشراق والنضارة.



ماسك الليمون والبطاطس

ماسك الليمون والبطاطس للتخلّص من بثور الوجه وحب الشباب



المكونات:

ثمرة من البطاطس، مقطّعة الى شرائح.

نصف كوب من عصير الليمون الحامض.

طريقة التطبيق:

توضع شرائح البطاطس في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف إليها عصير الليمون، وتُضرب المكونات جيدًا للحصول على مزيج متماسك.

يوزّع المزيد على بشرة الوجه أو في المنطقة المُراد علاجها في الجسم.

يفرك بأطراف الأصابع بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

تغسل البشرة جيدًا بغسول البشرة وبالماء الفاتر.

يكرّر تطبيق هذا الماسك مرّة يوميًا لمدة أسبوع كامل.

فوائد ماسك الليمون والبطاطس

يتميّز الليمون بقدرته العالية في تقشير خلايا البشرة؛ لاحتوائه على أحماض الألفا هيدروكسي. وكذلك يُساعد في إزالة الخلايا الميتة وتحفيز نموّها من جديد. إضافة إلى أنه يبيّض البشرة ويحافظ على نضارتها؛ لغناه بفيتامين "سي" وحمض الستريك.

أما البطاطس، فتُساعد في منع الإفرازات الدهنية المسبّبة لحب الشباب، وتضييق المسام الواسعة وعلاج مشكلات التقدّم في السن؛ لاحتوائها على فيتامين "ج" الذي يُساهم في التخلّص من التجاعيد. إضافة الى تفتيح البشرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين؛ لغناها بفيتامين "سي".



قناع اللبن الزبادي والخيار

يُساعد ماسك الزبادي والخيار في علاج مشكلة حب الشباب

المكونات:

نصف حبة من الخيار.

ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

طريقة التحضير:

تُمزج المكونات جيدًا مع بعضها البعض للحصول على مزيج متجانس.

تغسل مناطق الوجه بالماء الدافئ.

يوضع المزيج على الوجه، ويُترك لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء الدافئ ثم الماء البارد.

يكرّر تطبيق هذا الماسك ثلاث مرّات لأسبوع كامل.

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فوائد ماسك الزبادي والخيار

يعتبر الزبادي من المكونات الطبيعية المفيدة للجمال؛ إذ يحتوي على العديد من المغذيّات مثل الفيتامينات والمعادن المفيدة للصّحة، ويحتوي أيضاً على حمض اللاكتيك ، والزّنك، وفيتامين"ب". فهو مكوّن طبيعي لتقليص المسام الكبيرة، ومكافح لحب الشباب والتخلّص من البثور ومضاد للفطريات. وكذلك منظفًا للبشرة وتفتيح لونها وترطيبها.



يحتوي الخيار على خصائص هامة في تفتيح لون البشرة؛ لاحتوائه على حمض الأسكوربيك، وحمض الكافئيك. وتجديد خلايا البشرة وترطيبها؛ لغناه بالماء. كما ويُساعد الخيار في معالجة المسام المفتوحة؛ لقدرته على امتصاص الحرارة من خلال احتوائه على خصائص التبريد، وإغلاقه المسام المفتوحة، وتقليل ظهور البثور وتهدئة البشرة وتلطيفها وغيرها من العلاجات الأخرى لجميع مشكلات البشرة.



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ماسك الطماطم

يُفيد ماسك الطماطم في الحدّ من ظهور البثور في الوجه ويُساعد في تفتيح لون البشرة

المكونات:

ثمرة من الطماطم.

الطريقة:

تهرس ثمرة الطماطم جيدًا.

توزّع على البشرة أو على المنطقة المراد علاجها.

تُترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

تُغسل البشرة جيدًا بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

يُكرّر تطبيق هذا الماسك 4 مرّات لأسبوع كامل.



فوائد ماسك الطماطم

تمتلك الطماطم خصائص قابضة للمسام وتمتص الزيوت الفائضة على سطح البشرة، مما يقلل من ظهورها. وبالتالي، علاج حب الشباب والبثور في الوجه؛ وذلك لاحتوائها على فيتامين "أ" وحمض الساليسيليك الذي يجفّف البثور ويقضي عليها. كما وتعمل الطماطم على تفتيح وتبييض لون البشرة، ممّا يجعلها مشرقة وأصغر سنًا.

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نصائح للحدّ من ظهور البثور في الوجه:

لتفادي ظهور البثور أو الزوان في الوجه، لا بدّ من اتباع بعض الإرشادات الهامة لمنع ظهورها، ولعلّ أهمها:

تنظيف البشرة، وغسلها بغسول لطيف يُناسب نوعها مرتين في اليوم؛ حفاظًا على زيوتها الطبيعية.

غسل البشرة بالماء الدافئ، وتجنّب الماء الساخن.

تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة خالية من الكحول والعطور؛ تفاديًا لاحمرارها، لأن احمرار وجفاف البشرة يتسبّبان في ظهور الحبوب.

الامتناع عن تقشير البشرة؛ حرصًا على عدم تفاقم المشكلة.

الامتناع عن لمس الحبوب أو العبث بها؛ تفاديًا لأي التهابات قد تؤدي الى تفاقم المشكلة.

الابتعاد عن تطبيق مساحيق التجميل غير الموثوق بمكوناتها، وضرورة إزالتها قبل النوم مع التنظيف الجيد والعميق.

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك التي تحتوي على بكتيريا مفيدة لصحة الأمعاء، كالزبادي، الموز الأخضر والثوم.

تجنّب التوتر والقلق للحفاظ على مستويات منخفضة من هرمون الكورتيزول بالجسم؛ إذ ارتفاعه يُسبّب خللًا في الهرمونات الأخرى، مما يزيد من فرص ظهور البثور.

الحرص على عدم استخدام مناشف الآخرين؛ تجنبّا لعدم التقاط العدوى.

الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبّعة وبعض أنواع البهارات، التي تُساعد في تفاقم المشكلة.

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