كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - جدول المحتوى:

1- زيت شجرة الشاي 2- فوائد زيت شجرة الشاي للشعر 3- طريقة استخدام زيت شجرة الشاي للشعر 3.1 خلطه زيت شجرة الشاي للشعر 3.2 خلطة لمنع جفاف فروة الرأس 3.3 خلطة الماء وزيت شجرة الشاي 3.4 خلطة زيت شجرة الشاي مع زيت الزيتون والبيض 4- زيت شجرة الشاي للشعر الدهني 5- خلطات للشعر الدهني 5.1 خل التفاح وزيت الشاي 6- زيت شجرة الشاي للتخلص من رائحة الشعر 7- زيت شجرة الشاي للشعر والحك 8- شجرة زيت شجرة الشاي للشعر الابيض 8.1 وصفة الشاي وإكليل الجبل لتغطية لإخفاء الشعر الأبيض أو الشيب 9- زيت شجرة الشاي للشعر القمل

بعد العديد من الدراسات والأبحات تبين أن لزيت شجرة اللوز فوائد عديدة لجمالك لا تعد ولا تحصى وتحديداً علة الشعر . فماذا عن هذا الزيت وكيف يتم استخدامه على الشعر للحصول على نتائج مذهلة :

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زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي

يتم استخراج زيت شجرة الشاي من شجرة الشاي ويتم استخدام أوراق وفروع الشجرة لاستخراج الزيت العطري من خلال التقطير.

لزيت شجرة الشاي خصائص عديدة مضادة لمختلف الجراثيم كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات.

من الناحية الجماليّة فلزيت الشاي مفعول بارز قوي على البشرة والشعر، فهو يساعد على محاربة حب الشباب والآثار الناتجة عنه كما يحميها من الالتهابات ، بالنسبة للشعر فهو يساعد على التقليل من تساقط الشعر لأنه ينشط الدورة الدموية إلى فروة الرأس كما يعمل على معالجة القشرة والتخلص منها.



فوائد زيت شجرة الشاي للشعر

فوائد عديدة للشعر

يقوم هذا الزيت على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس وبالتالي يحافظ على حيويته وصحته من خلال تدليك فروة الرأس بكمية قليلة منه مع أي زيت آخر. كما يساعد على القضاء على قمل الشعر وسنتحدث عنه أكثر في آخر الموضع كما يزيد من رطوبة فروة الرأس ويعالج جفافها من خلال خلطه مع زيت الجوجوبا ووضعه على فروة الرأس مدة 15 دقيقة.

طريقة استخدام زيت شجرة الشاي للشعر

طريقة استخدام الزيت

بداية اعرفي كافة التحذيرات عن هذا الزيت قبل استعماله: زيت شجرة الشاي هو للاستعمال الخارجي فقط، فلا يمكن تناوله عن طريق الفم أبدًا.

لزيت شجرة الشاي تأثير قوي عند استعماله منفردًا، لذلك، تأكدي من عدم استعماله مباشرة على البشرة أو الشعر. لا بد من خلطه من أي زيت آخر قبل الاستعمال.

طريقة الإستخدام:

استعمال كميات كبيرة من زيت شجرة الشاي قد يكون مؤذياً. احرصي على استعماله بكمية معتدلة مع زيوت طبيعية أخرى. كما ينصح باستشارة الطبيب لتحديد الكميات التي يجب استخدامها على الشعر.

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خلطه زيت شجرة الشاي للشعر

خلطة زيت الشاي

زيت شجرة الشاي يعمل على تحفيز نمو الشعر. فهو يساعد على تفتيح بصيلات الشعر وتغذية الجذور لهذا إليك هذه الخلطة :

استعملي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، واخلطيها مع أي زيت كما ذكرنا وقومي بتدليك فروة الرأس بحركات دائرية. تذكري دائماً أنه لا بد من إضافة الزيوت الأخرى التي ترغبين بها إلى زيت شجرة الشاي لتحفيز نمو الشعر، إذ لا يجوز استعماله وحده على الشعر .

خلطة لمنع جفاف فروة الرأس

لصنع شامبو من زيت شجرة الشاي، للشعر الجاف خاصة، امزجي الزيوت الأساسية مثل جل الصبار وحليب جوز الهند وزيت اللافندر وبضع قطرات من زيت شجرة الشاي، وأضفيه إلى شامبو الأطفال، واستخدميه بشكل مستمر.

خلطة الماء وزيت شجرة الشاي

قومي بخلط زيت شجرة الشاي بالماء المطهّر، ومع هذا القناع يمكنك: أن تغسلي شعرك بعد بضع دقائق، أو يمكنك ترك القناع على الشعر طوال اليوم.

خلطة زيت شجرة الشاي مع زيت الزيتون والبيض

تحتوي هذه المكونات على العديد من العناصر الضرورية للشعر، والتي تساعد في علاج الشعر التالف وتعزيز نموه. اخلطي زيت شجرة الشاي مع البيض وزيت الزيتون للحصول على خليط متجانس وزعيه على فروة الرأس لمدة ساعة ، ثم اغسليه جيداً بالماء البارد والشامبو.

زيت شجرة الشاي للشعر الدهني

للشعر الدهني

خلطات للشعر الدهني:

إليك بعض الخلطات التي تساعدك في حل مشاكل الشعر الدهني:

زيت شجرة الشاي هو مضاد للميكروبات الموجودة في فروة الرأس، كما يتحكم في إنتاج الدهون ويمنع ظهور البثور في فروة الرأس، ولذلك ينصح بأخذ 15 قطرة من زيت شجرة الشاي، مع 30 مل من زيت جوز الهند أو جوجوبا، وخلطهم مع زيت شجرة الشاى وجوز الهند أو جوجوبا، وتركهم على الرأس لمدة ساعة قبل غسل الشعر.

خل التفاح وزيت الشاي

خل التفاح يساعد على التحكم في إفراز الزيت الزائد بفروة الرأس، لذلك ينصح بأخذ 3 ملاعق كبيرة من خل التفاح، مع كوب من الماء، وإضافة ملعقتين أو ثلاث ملاعق من زيت الشاي وخلطهم جيدًا، وتركه لبضع دقائق قبل الغسل بالماء البارد، تكرر الوصفة لمدة 3 مرات فى الأسبوع.

زيت شجرة الشاي للتخلص من رائحة الشعر

تعطير الشعر

تعاني بعض النساء من رائحة شعر مزعجة تبعث من فروة رؤوسهن، وهذه وهي المشكلة قد تحدَّ من ثقتهنَّ وتسبب لهن الحرج إليك بعض خلطات زيت الشاي لتتخلّصي من هذه المشكلة .

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص طبيعية مطهرة تساعد في التخلص من نمو ميكروبات فروة الرأس لهذا كل ما عليك تطبيق هذه الخلطة:

تحتاجين إلى: بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع بضع قطرات من زيت زيت الزيتون، والقليل من زيت اللافندر أو زيت الجوجوبا. طريقة التحضير: اخلطي الزيوت وضعيها على فروة الرأس بشكل يومي.



زيت شجرة الشاي للشعر والحك

حك الشعر

للتخلص من مشكلة حكاك الشعر يعمل زيت شجرة الشاي على مكافحة العدوى البكتيرية والفيروسات التي تسبب هذه المشكلة المزعجة ، إذ يحتوي زيت الشاي على تركيبات مضادة تعمل على محاربة البكتيريا، الأمر الذي يجعله من أفضل العلاجات حيث أن هذه العدوى قد تكون السبب في تهييج الفروة مسببة الحكة والتقرحات، لذلك ننصح بتدليك فروة الرأس بزيت شجرة الشاي.

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شجرة زيت شجرة الشاي للشعر الابيض

للشعر الابيض

وصفة الشاي وإكليل الجبل لتغطية لإخفاء الشعر الأبيض أو الشيب

الخلطة هي عبارة عن : نبات الميرمية، إكليل الجبل،كوب ماء ساخن والقليل من زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير: امزجي كميات متساوية من الميرمية وإكليل الجبل، واضيفيها إلى كوب الماء الساخن مع زيت الشاي . اتركي الأعشاب السابقة في كوب الماء لمدة 10 دقائق على الأقل. صفي ماء منقوع الأعشاب. استخدمي المنقوع يومياً على الشّعر كغسول لتخفي الشيب وتستعيدي لون شعرك .



زيت شجرة الشاي للشعر القمل

لمحاربة القمل

هل تعلمين أن زيت شجرة الشاي يخلصك من مشكلة القمل.

الجواب: هو نعم وذلك من خلال اعتماد هذه الخلطة :

إذ تبين أن لزيت شجرة الشاي خصائص تقاوم الميكروبات والبكتريا والالتهاب والفيروسات كما يقتل بفعالية بيض القمل والقمل الحي.

الخلطة: قومي بمزج زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر الخام وبعدا يتم نقع الشعر مدة 30 دقيقة قبل غسله .

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