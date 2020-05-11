خلطات للشعر الجاف موجودة في منزلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - يتعرض الشعر إلى عوامل عديدة تؤدي إلى جفافه فتكسره وفقدانه حيوتيه. لذلك من الضروري جداً أن تعالجي مشكلة جفاف الشعر، لكي ينمو بصحة. بعيداً عن الشامبو وكريمات الشعر، هناك خلطات طبيعية من مستحضرات المطبخ تعالج مشاكل الشعر الجاف.

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1.خلطة الأفوكادو والزيوت لترطيب الشعر:

خلطة الأفوكادو للشعر



يحتاج شعرك إلى الزيوت الطبيعية التي تتغلغل في أعماقه لتغذيه وتمنحه التألق واللمعان.

المكونات:

-ملعقة كبيرة من زيت القمح

-ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

-حبة أفوكادو

اهرسي الأفوكادو جيداً، ثم ضعي الزيوت فوقها، واخلطي المزيج جيداً كي يتحول الى عجينة لينة. ضعي الخلطة على شعرك من الرؤوس إلى الأطراف، ثم لفي منشفةً دافئةً حول شعرك واتركيها من نصف ساعة إلى ساعة. بعدها اغسلي شعرك جيداً.

هذه الخلطة سـ ترطب شعرك وتعيد رونقه.

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2.خلطة البصل لعلاج الشعر الجاف وزيادة نموه:

خلطات لشعر صحي



يحتوي البصل على الكبريتات التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية لفروة الرأس، كما أنه يساعد على إنتاج الكولاجين الضروري لنمو الشعر. لذلك لا تترددي في استخدامه كأساس لخلطة طبيعية تعالج شعرك.

المكونات:

-ملعقة كبيرة من عصير البصل

-ملعقة كبيرة من العسل

-3 قطرات من زيت اللافندر

امزجي الخلطة جيداً، من ثم دلكي فروة رأسك بها، وبعدها لفي شعرك بمنشفة ساخنة لمدة ساعة. احرصي على غسل شعرك جيداً بعد هذه الخلطة.

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