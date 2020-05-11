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تنسيقات للفتيات من ملك أبو زيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - ملك أبو زيد، أصغر مذيعة بتلفزيون الأطفال بمدينة الكويت، وشاركت في العديد من المسلسلات الرمضانية بأدوار مُتقنة، إضافةً لأناقتها بالقطع البسيطة والمميزة التي يتبعها الكثير من الأمهات في أزياء فتياتهن. استوحينا للأمهات اليوم عدة تنسيقات مذهلة بقطع بسيطة يمكن ارتداؤها بكل بساطة وأناقة.

الفساتين البسيطة

ملك أبو زبد
ملك أبو زبد

اعتمدت ملك عدة فساتين مذهلة ومريحة، منها فستان أبيض من الصوف المصمم بشكل بسيط، وفستان كاروهات باللونين الأسود والأبيض، وآخر أحمر من قماش الصوف، كما تأنقت بفستان أسود مصمَّم بحزام من الجلد مع وشاح مزين بالزهور الحمراء وأوراق الشجر.

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إطلالات كاجوال بالبنطال

ملك أبو زبد
ملك أبو زبد


تزينت ملك بإطلالات كاجوال، يمكن تنسيقها بكل راحة في الإطلالات اليومية، كبنطال أزرق مزين بخطوط بيضاء مع بلوڤر أبيض من علامة أديداس، وبلوزة زرقاء من علامة أديداس مع بنطال أبيض من الجينز.

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تنسيقات مذهلة بالتنورة

ملك أبو زبد
ملك أبو زبد


تجملت ملك بالتنانير القصيرة المتنوعة مع البلوزات البيضاء البسيطة وأحذية البوت الأسود أو الأحذية البيضاء ، وكان من بينها تنورة من الجلد الأسود، وتنورة بُنِّية مزينة بجيوب، وأخرى زيتية من قماش القطن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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