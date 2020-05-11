كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - لفتتنا جميعًا إطلالات ستيفاني صليبا في مسلسل الساحر، الذي يعرض في رمضان 2020 والذي تلعب فيه دور كارمن، إلى جانب النجم عابد فهد، ولاسيما أن هذه الاطلالات اتسمت بالأناقة الراقية، وعكست ذوقاً كلاسيكياً رفيعاً من ناحية اختيار التصاميم وتنسيق الألوان، لتُصنّف ستيفاني على أنها النجمة الأكثر أناقة في مسلسلات رمضان.



وقد اعتمدت في العمل الاطلالات ذات الطابع الرسمي الأنيق، مع لمسات أنثوية ناعمة، وكان التركيز بشكل أساسي على البناطيل القماشية والتنانير الميدي والفساتين الناعمة والبلايز الكلاسيكية. ولوحة الألوان بدت هادئة، تم التركيز فيها على الدرجات الترابية الغنية التي ناسبتها وناسبت لون شعرها وبشرتها. واليك بالصور أبرز إطلالات ستيفاني صليبا الراقية في مسلسل الساحر.



إطلالة أنيقة في البنطلون القماشي اعتمدتها ستيفاني صليبا:

إطلالة أنيقة في البنطلون القماشي اعتمدتها ستيفاني صليبا



بهذا الأسلوب الناعم والأنيق، أطلّت ستيفاني صليبا في معظم حلقات مسلسل الساحر، وهنا شاهدناها وقد نسقت لوك ذا طابع كلاسيكي اختارت فيه بنطلونا قماشيا خصر عال وبقصة أرجل واسعة باللون الرمادي الداكن، نسقت معه توب ياقة عالية ومن دون أكمام باللون الأبيض السكري، وأكملت اللوك بحقيبة يد باللون البيج الداكن من هرمس Hermes.

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تنسيق بدرجات الألوان الترابية اعتمدته ستيفاني صليبا:

تنسيق بدرجات الألوان الترابية اعتمدته ستيفاني صليبا

بية ستيفاني صليبا كثيراً، ولاسيما لون بشرتها وشعرها الكستنائي، وقد اختارت في هذا اللوك بنطلونا قماشيا بقصة أرجل واسعة باللون البيج، زينت خصره بحزام قماشي أسود، ومعه نسقت سويتر من الصوف المحاك الناعم باللون العسلي، وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية ناعمة.



ستيفاني صليبا أنيقة في التنورة:

ستيفاني صليبا أنيقة في التنورة



نسقت ستيفاني صليبا عددا من الاطلالات الأنيقة في التنورة الكلاسيكية، مثل هذا اللوك الذي اختارت فيه تنورة قصيرة باللون الأسود وصل طولها أعلى حد الركبة، وكانت قد زينت خصرها بحزام من الجلد باللون العسلي، ومعها اختارته توب ياقة عالية باللون الأبيض وجزمة عالية من الجلد الأسود وصل طولها حد الركبة.



فستان بنقشة الكارو اختارته ستيفاني صليبا:

فستان بنقشة الكارو اختارته ستيفاني صليبا



هنا شاهدنا ستيفاني صليبا، وقد نسقت لوك أكثر عصرية من باقي الاطلالات ذات الطابع الكلاسيكي في مسلسل الساحر، وقد اختارت فستانا قصيرا بنقشة الكارو باللونين الأسود والبيج بقصة مستوحاة من حقبة الثمانينات، حيث أن القسم العلوي فضفاض والأكتاف البارزة والتنورة ضيقة وقصيرة.



إطلالات أنيقة شاهدنا بها ستيفاني صليبا في مسلسل الساحر، اتسمت بالنمط الكلاسيكي والراقي، دخلت من خلالها قائمة النجمات الأكثر أناقة في رمضان 2020.

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