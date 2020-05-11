كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - إذا كانت هناك قطع أساسية علينا انتقاءها لموسم الربيع؛ فهي الفساتين، سواء كانت طويلة، ميدي، أو حتى قصيرة؛ إذ إنها تضفي الأنوثة على الإطلالة، وتجعل المرأة تشعر براحة مطلقة دون أي تكلّف أو زيادات. فماذا لو كانت تلك الفساتين بالتقليمات لموسم ربيع 2020، والذي تزامن مع شهر رمضان 2020 هذا العام؟

فستان بالتقليمات محتشم بشكل قميص طويل من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo





تعتبر الفساتين بالتقليمات واحدة من أكثر القطع طلباً هذا الموسم، فالتقليمات من أكثر النقشات تناسقاً وتناسباً مع موسم الربيع والصيف، كما أنها تأتي بألوان متنوعة، سواء كانت بالأبيض والأسود، الأبيض والكحلي، أو بألوان مشرقة حيوية.



ولربيع 2020، طرحت الماركات العالمية تصاميم رائعة لفساتين محتشمة بالتقليمات تتناسب وشهر رمضان 2020؛ لترتديها المرأة بثقة وتُشعرها بالراحة المطلقة.



فساتين محتشمة بالتقليمات موضة رمضان 2020 من أهم الماركات العالمية



فساتين محتشمة بتقليمات الأبيض والأسود موضة رمضان 2020

فستان بتقليمات الأسود والابيض من ستيلا ماكارتني Stella McCartney





عيشي روح الصيف بكل تفاصيله، في رمضان 2020؛ من خلال إطلالتك بفستان محتشم بتقليمات الأبيض والأسود، تماماً كما رأيناه على منصات العروض.

رصدنا الفساتين بتقليمات الأبيض والأسود على منصة أليكساندر ماكوين Alexander McQueen؛ من خلال تصميم لفستان محتشم واسع بالتقليمات مع حزام محدد للخصر وأكمام منفوخة balloon sleeves مواكبة للموضة.

كما رصدنا فستاناً ميدي بتقليمات الأبيض والأسود، مناسباً جداً لأجواء رمضان 2020 على منصة ستيلا ماكارتني Stella McCartney، وقد نُسق معه معطف أسود ربيعي ناعم؛ لإطلالة أكثر أناقة.

إذا كان الفستان بالتقليمات الذي اخترتِه بدون أكمام، نسقي فوقه في شهر رمضان معطفاً أو شالاً طويلاً؛ لتغطي كتفيكِ؛ من أجل إطلالة محتشمة.

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فساتين محتشمة بالتقليمات الملونة موضة رمضان 2020

فستان بالتقليمات الأفقية من مارك جايكوبس Marc Jacobs





لم تظهر على منصات العروض التقليمات بالألوان الكلاسيكية فقط، إنما طغت عليها أيضاً الفساتين بالتقليمات الملونة بألوان حيوية ربيعية. وقد لفتتنا موضة التقليمات بأسلوب جديد محبوك على منصة شانيل Chanel؛ من خلال فستان محتشم بتقليمات أفقية ناعمة.

كما أعجبنا الفستان بالتقليمات الحمراء والفوشيا والسوداء المحتشم؛ من خلال أسلوبه المشابه للتونيك الموديست ضمن عرض إرديم Erdem.

ولفتنا أيضاً فستان بالتقليمات الملونة الأفقية العريضة من مارك جايكوبس Marc Jacobs بألوان صيفية عصرية تجمع بين الأصفر والأزرق.

نسقي الفساتين بالتقليمات الملونة في ربيع 2020 مع إكسسوارات بألوان حيادية سادة، وابتعدي عن المزج بين مختلف النقشات؛ لتفادي الظهور بإطلالة مبالغ فيها.

كذلك فإننا ننصح الممتلئات، اللاتي يردن اتباع صيحة الفساتين بالتقليمات، أن يبتعدن عن الفساتين ذات التقليمات الأفقية، واختيار تلك بالتقليمات الطولية؛ تفادياً للظهور بحجم أكبر.