كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - ميساء مغربي من النجمات العربيات اللاتي يعشقن التراث الشرقي، ولهذا كثيرًا ما نشاهدها تعتمد الأزياء التقليدية من جلابيات وعبايات وقفاطين في مناسبات مختلفة، وهذا النمط يناسبها كثيرًا ويناسب جمالها العربي، واليوم جمعنا لكِ بالصور إطلالات رمضان من وحي قفاطين ميساء مغربي؛ لتستوحي بعض الأفكار المميزة لمختلف مناسباتك هذه الفترة، وتتألقي بأسلوب أنثوي وراقٍ، والأهم من ذلك التصميم الشرقي، الذي يتناسب مع الأجواء الرمضانية.

ميساء مغربي في قفطان ناعم باللون البنفسجي:

إطلالة ناعمة من ميساء مغربي



لوك صباحي اعتمدته ميساء مغربي، وقد اختارت فيه قفطانًا بتصميم ناعم ومعرق باللونين البنفسجي والبني على شكل رسومات هندسية، ومطرزًا عند منطقة الصدر برسومات الورود التي أضفت عليه لمسات أنثوية، أكمامه منفوخة ومتوسطة الطول، وقصته منسدلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ مستوحى من السبعينات باللون البنفسجي الداكن.

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قفطان بتصميم شبابي اعتمدته ميساء مغربي:

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إطلالة شبابية من ميساء مغربي



ليس على القفطان أن يكون بتصاميم فاخرة فحسب، بل أيضًا هنالك العديد من الموديلات الناعمة والشبابية منه، مثل هذا التصميم الذي اعتمدته ميساء مغربي، والمصنوع من قماش القطن باللون الأبيض، قصته أنيقة، وله جيبان جانبيان مصنوعان من الكروشيه، وكانت ميساء قد زينت خصره بحزام من الجلد البني، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك.

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لوك مشرق في قفطان معرق بالورود اعتمدته ميساء مغربي:

قفطان معرق بالورود



إطلالة مشرقة ومفعمة بالأنوثة اعتمدتها ميساء مغربي، حيث اختارت قفطانًا بتصميم فاخر باللون الأبيض المائل للرمادي، مطرزًا ومطبعًا برسومات الورود، التي أضفت عليه لمسات مميزة، وخصره محدد بحزام رفيع، وكانت قد زينت اللوك بعقد ألماسي ناعم.

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ميساء مغربي في إطلالة مسائية بالقفطان:

إطلالة مسائية



تألقت ميساء مغربي بإطلالة مسائية شرقية جمعت بين الأناقة والعصرية، وقد اختارت فيها قفطانًا باللون الزهري مصنوعًا من قماش التفتا، بإحساس الميتالك باللون الزهري، مطرزًا عند منطقة الصدر برسومات الورود، ومحدد الخصر بحزام قماشي، وكانت قد نسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الفضي، وأقراطًا مميزة مرصعة بأحجار خضراء.



إطلالات رمضان من وحي قفاطين ميساء مغربي، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار في الأزياء الشرقية لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية.



