إطلالات ربيعية للمحجبات من آلاء الهندي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - تميزت آلاء الهندي بالعديد من الإطلالات الأنيقة المناسِبة للمحجبات الشابات، ومن أبرز إطلالاتها وأحدثها استوحينا لَكُنَّ هذه الخيارات الربيعية لتنسيقات مذهلة ومُخْتَارَة بعناية.
إطلالات لمظهر حيوي
لخيارات حيوية مناسبة لفصل الربيع، تأنقت آلاء ببلوفر أصفر مع بنطال بطبعات جيشية، وتجملت بمعطف زهري مع بنطال أسود، ونسقت بنطالًا من الجينز مع تيشيرت أصفر ومعطف زيتي، واختارت معطفًا باللون البيج مع بنطال وبلوفر يزيِّنُهما اللون الأبيض مع السماوي والأزرق بطريقة أنيقة وشبابية.
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خيارات شبابية
لإطلالات ربيعية مناسبة للشابات، ارتدت آلاء بنطالًا من الجينز الأزرق مع قميص جينز بدرجة أفتح، وأطلَّت ببنطال بني ومعطف بيج، وظهرت ببلوزة مزينة بكاروهات باللونين البيج والبرتقالي، مع تنورة زيتية عصرية، وحذاء أصفر.
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