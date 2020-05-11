دبل زواج النجمات العربيات التي تقدر بالملايين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - تنشر النجمات العربيات العديد من الصور على صفحاتهن الرسمية على lواقع التواصل لتظهر اطلالاتهن والصيحات التي تعتمدها.

ومن بين هذه الصور هناك صور خواتم زواج الفنانات أو ما يسمى بدبلة الزفاف وهي الأكثر فخامة وتثّمن بالملايين لدى النجمات.

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خواتم زواج النجمات الفخمة:

دبلة أنابيلا هلال

فالنجمة اللبنانية ميريام فارس ترتدي خاتم له حجر ضخم من الألماس مع دبلة من الألماس أيضًا كذلك النجمة أحلام فلديها أغلى خاتم زواج حيث يقدر سعره بـ3 مليون دولار.

أما من النجمات اللاتي استعرضن دبلة الزفاف وكانت ناعمة التصميم لكنها غالية الثمن هي نادين نسيب نجيم.

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دبلة نادين نسيب نجيم

في حين اعتمدت النجمة أنابيلا هلال على خاتم عريض من الذهب المرصع بفصوص الألماس والنجمة ليلى اسكندر ظهرت بخاتم زواجها الذهبي والأسود اللون والعريض التصميم.

كذلك بالنسبة للممثلة هنا الزاهد التي اختارت دبلة من الذهب لها أسلوب بسيط ومميز.

تعرفوا على أجمل خواتم زواج النجمات العرب والتي تثمن بالملايين.

دبلة سيرين عبد النور

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