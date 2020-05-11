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دبل زواج النجمات العربيات التي تقدر بالملايين

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 04:45 مساءً - تنشر النجمات العربيات العديد من الصور على صفحاتهن الرسمية على lواقع التواصل لتظهر اطلالاتهن والصيحات التي تعتمدها. 

ومن بين هذه الصور هناك صور خواتم زواج الفنانات أو ما يسمى بدبلة الزفاف وهي الأكثر فخامة وتثّمن بالملايين لدى النجمات.

تابعي المزيد:أشهر خواتم زفاف النجمات

 

خواتم زواج النجمات الفخمة:

 

دبلة أنابيلا هلال
دبلة أنابيلا  هلال

 

فالنجمة اللبنانية ميريام فارس ترتدي خاتم له حجر ضخم من الألماس مع دبلة من الألماس أيضًا كذلك النجمة أحلام فلديها أغلى خاتم زواج حيث يقدر سعره بـ3 مليون دولار.

أما من النجمات اللاتي استعرضن دبلة الزفاف وكانت ناعمة التصميم لكنها غالية الثمن هي نادين نسيب نجيم.

تابعي المزيد:أسعار خيالية لأجدد خواتم زفاف النجمات

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دبلة نادين نسيب نجيم
دبلة نادين نسيب نجيم

 

في حين اعتمدت النجمة أنابيلا هلال على خاتم عريض من الذهب المرصع بفصوص الألماس والنجمة ليلى اسكندر ظهرت بخاتم زواجها الذهبي والأسود اللون والعريض التصميم.

كذلك بالنسبة للممثلة هنا الزاهد التي اختارت دبلة من الذهب لها أسلوب بسيط ومميز.

تعرفوا على أجمل خواتم زواج النجمات العرب والتي تثمن بالملايين.

 

دبلة سيرين عبد النور
دبلة سيرين عبد النور

 

تابعي المزيد:خواتم زفاف خيالية لأهم النجمات

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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