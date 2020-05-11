الامارات | في غانا.. مصاب ب"كورونا" يتسبب بمرض 533 شخصا في مصنع لمعالجة السمك

شكرا لقرائتكم خبر عن في غانا.. مصاب ب"كورونا" يتسبب بمرض 533 شخصا في مصنع لمعالجة السمك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس غانا نانا اكوفو ادو في وقت متأخر من أمس، إن مريضا بفيروس كورونا أصاب 533 شخصا بالفيروس في مصنع لمعالجة السمك. وأضاف الرئيس أن شخصا أصاب أكثر من ثلث القوة العاملة في المصنع الذي يعمل به 1300 عامل في مدينة تيما، على بعد 25 كيلومترا شرق العاصمة.

وأوضح أن حالات الإصابة الـ 533 تمثل أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في غانا يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وقال الرئيس الغاني إن غانا سجلت 4700 حالة إصابة بفيروس كورونا و 494 حالة تعافي و 22 حالة وفاة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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