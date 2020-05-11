جورج حبيقة يكشف عن مجموعته الجديدة من "فساتين الخطوبة"

يستوحي المصمم اللبناني جورج حبيقة، تصاميمه من الطبيعة حيث قدم مجموعته لعام 2020 بدرجات الألوان الزاهية المزيّنة بالورود، وتضمنت المجموعة فساتين منفوشة فهي تُناسب العروس الممتلئة خصوصا صاحبة الأرداف الممتلئة، ونعرض في السطور التالية فساتين خطوبة 2020 منفوشة من جورج حبيقة.

فساتين ميدي من جورج حبيقة

تضمنت مجموعة المصمم اللبناني جورج حبيقةGeorges Houbeika فساتين ميدي منفوشة، مثل تصميم برونزي بكتف واحد مع فيونكة على الكتف وتنورة منفوشة متوسطة الطول، وفستان بقطعتين كروب توب قصيرة ذهبية اللون مع تنورة ميدي باللون الأزرق الفاتح، بالإضافة الى فستان قطعتين كروب توب ذهبي مع تنورة ميدي مزيّنة بنقوشات ورود ملونة، وفستان ايضا قطعتين كروب توب فضي مع تنورة كشكش باللون الأزرق.

فساتين طويلة من جورج حبيقة

ولمحبات القصات الطويلة تضمنت المجموعة فساتين منفوشة مثل تصميم بقصة الكورسيه جاء بألوان متعددة الزهري والأبيض والبرتقالي وتميزت بالورود والريش الذي زين الصدر وأطراف التنورة. وفستان كورسيه بلون السومو جاءت التنورة بصيحة الكشكش مع حزام رفيع على الخصر.

واخترنا من العرض فستان أبيض بدون أكمام مع تنورة منفوشة ومطرز بالباييت الملونة الذهبي والزهري والفضي والأسود، ومن قماش الساتان باللون الأزرق لفتنا فستان بأكمام منفوخة puff مع تنورة منفوشة مع فتحة. كما انتقينا فستان مميز مزين بنقوشات الورود الملونة مع ياقة على شكل سفينة وكاب طويل .

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