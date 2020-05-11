قفاطين شرقية مناسبة لشهر رمضان

تحرص الكثير من الفتيات على الظهور بإطلالات شرقيه أنيقة تتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك، وذلك بارتداء عبايات شرقية أو قفاطين

مع ارتداء الإكسسوارات المناسبة لتلك الإطلالة.

وتعد القفاطين الشرقية من أكثر الاستايلات الملائمة خلال الشهر الكريم، حيث تجمع بين الأناقة والاحتشام، كما تعطي للفتاة مظهرًا إطلالة فخمة وراقية

كما تفضلها الكثير من الفتيات اللاتي تفضل الأزياء الشرقية.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ مجموعة مختلفة من القفاطين الشرقية المناسبة لشهر رمضان

لمساعدتك في اختيار إطلالتك المُفضلة خلال الشهر الكريم.



- قفطان من الحرير أو الشيفون في المنزل

إذا كنت تحضرين لعزومة في منزلكِ خلال أيام رمضان سواء كانت عزومة للإفطار أو السحور، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة

بارتداء قفطان من قماش الحرير أو الشيفون باعتبارههما من أنسب الأقمشة للسيدات أثناء الحركة داخل المنزل

كما يمكنك مقابلة الضيوف بهذا القفطان الأنيق الذي يناسب العزومات والمناسبات العائلية.

كما يمكنكِ ارتداء القفطان ذات ورود بدرجات اللون الزهري، وأكمام طويلة واسعة، مع حزام رفيع لإطلالة منزلية هادئة وجذابة، إذ يُفضل اختيار ألوان مشرقة تتناسب مع فصلي الربيع والصيف.

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- قفطان من الستان مرصع باللؤلؤ البسيط

إذا كنتِ مدعوة على عزومة لتناول وجبة الإفطار أو السحور في أحد المطاعم، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء قفطان من الستان مرصع باللؤلؤ

مع وضع حزام عريض من نفس قماش القفطان

ويكمنكِ أيضاً اختيار شنطة صغيرة على شكل مستطيل من نفس لون القفطانوحذاء ذو كعب مرتفع يتناسب مع تلك الإطلالة.

- قفطان من الساتان المطرز ذو تصميم فاخر

تلجأ الكثير من الفنانات خاصة والمشاهير من السيدات عامة إلى ارتداء قفاطين ساتان ذات تصميمات فاخرة، مع رداء طويل يزيد القفطان فخامة.

ويمكنكِ تنسيق المجوهرات الذهبية البارزة لإطلالة رائعة، حيث تناسب هذه الإطلالة الرائعة حفلات الزفاف أو المناسبات الاجتماعية التي تقام في أوقات المساء



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