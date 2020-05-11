كم بلغ سعر فستان ياسمين صبري في ظهورها الأخير مع أبو هشيمة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن ظهور الفنانة ياسمين صبري في الفترة المقبلة سيكون مصاحبا بحالة من الجدل أو الضجة العارمة، خصوصا بعد تسليط رواد السوشال ميديا الضوء على كل إطلالة تظهر بها منذ زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وهو ما حدث مؤخرا بعد ظهورهما سويا، وصب الجمهور تركيزه على فستان ياسمين الجديد.

وأطلت ياسمين في صورة جمعتها بزوجها، ونشرتها عبر تويتر، ليبدأ متابعوها بالبحث سعر عن الفستان ليتبين وفق متخصصين أنه كلفها 22.125 ألف جنيه مصري، بما يعادل 1.475 دولارا من ماركة DOLCE and GACCANA.

وانهالت التعليقات على صورة الفنانة المصرية، حيث قال لها أحد المتابعين :”قولتي بتحبيه عشان بيضحكك”، وأرفق أيضاً صورة للفستان وسعر من الحساب الرسمي للبراند، وقال آخر :"عشان يضحكها بس".

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري نهاية أبريل الماضي في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب فيروس كورونا وحضر الحفل 10 أشخاص فقط.

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وفي سياق آخر؛ تشارك ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، بجانب عدد كبير من النجوم وأبرزهم دياب، أيتن عامر، أحمد مجدي، نهال عنبر، هبة مجدي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول حياة ملك التي تجسدها ياسمين صبري، وزياد الذي يلعب دوره أحمد مجدي، حيث تجمع بينهما قصة حب، ويعوقها علاقة زياد بريهام التي جسدتها أيتن عامر، ويتسبب زياد في تعرض ملك لحادث تفقد على إثره الذاكرة، وتتوالى أحداث المسلسل، حتى تقرر أيتن عامر قتل نفسها في منزل زياد، لتزداد الأحداث اشتعالًا.