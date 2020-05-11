الامارات | كلب يعثر على مقبرة سرية فيها 25 جثة في المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن كلب يعثر على مقبرة سرية فيها 25 جثة في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب المدّعي في ولاية خاليسكوأنّه تمّ اكتشاف رفات 25 شخصًا على الأقلّ في مقبرة سرّية قرب غوادالاخارا في غرب المكسيك. وقال في بيان إنّ عمليّات تفتيش أُجريت في المقبرة أتاحت "استخراج رفات 25 شخصًا مجهولي الهوّية، إضافة إلى خمس حقائب نفترض أنّ فيها على الأرجح بقايا بشريّة أخرى".

وروى سكّان أنّ كلبًا عثر على عظام داخل مزرعة مهجورة في حيّ فقير بمنطقة إل سالتو بجنوب غوادالاخارا ثاني أكبر مدن المكسيك.

وبمساعدة رجال إطفاء وفريق كلاب مدرّبة، بدأت أعمال الاستكشاف الخميس و"ستتواصل في قابل الأيام"، وذلك حتى يتأكد المحققون من عدم وجود أدلة جديدة في المزرعة، على ما أوضح مكتب المدّعي.

وعُثر على نحو 115 جثة داخل حوالى 10 مقابر سرّية منذ بداية العام في ولاية خاليسكو، تمّ اكتشاف معظمها في ضواحي غوادالاخارا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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