مرطب شفاه مغذي وسريع التحضير من أمينة شلباية

القاهره-لايف ستايل نشرت المذيعة وخبيرة التجميل أمينة شلباية على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور "انستجرام" طريقة بسيطة لصنع مرطب شفاه سريع وبسيط فالمنزل وفي نفس الوقت مفيد و مغذي للشفاه ولا يسبب اثار سلبية على شفتيك. المكونات 4 معالق شمع نحل 4 معالق زيت جوز الهند 1 كبسولة فيتامين E 3 نقط زيت نعناع Advertisements قطعة صغيرة من روچ الطريقة نبشر شمع النحل ثم نضع عليه زيت جوز الهند ونضعه في "الميكرويف" لمدة 10 ثواني ، ثم نضع الروچ ليعطيه لون وفيتامين E وريت النعناع ويدخل "الميكرويف" مرة اخرى لمدة 10 ثواني ثم نضعه في علبة صغيرة ونضعها في الثلاجة حتى تجف

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