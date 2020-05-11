أبرز طرق تنسيق البناطيل الملونة أحدث صيحات موضة صيف 2020

من احدث صيحات موضة صيف 2020 التي لا يمكنك التخلي عنها في المواسم القادمة، موضة البناطيل الملونة بتدرجات جريئة. فلا بد من مواكبة موضة صيف 2020 سواء أردت اختيار البناطيل مع البدلات الرسمية أو من خلال تنسيقها مع الألوان الأخرى.إليك طرق تنسيق البناطيل الملونة بأساليب متعدد كونها تعتبر من احدث صيحات موضة صيف 2020.

من احدث صيحات موضة صيف 2020، يمكنك اختيار البناطيل الملونة بتدرجات مرجانية فاتحة. فانتقي من دار Tibi موضة صيف 2020 مع البناطيل المرجانية الفاتحة والبارزة مع التوبات المرجانية الداكنة. كما لا تتخلي في موضة صيف 2020 عن طرق تنسيق البناطيل الملونة بتدرجات الزهري الفاتح من خلال القطع الواسعة بأقمشة متداخلة ومنسدلة على الجوانب. كما لا تتخلي عن طرق تنسيق البناطيل الملونة بالتدرجات البنفسجية ونسّقيها مع التوبات الزهرية بأسلوب متناسق وعصري من Pyer Moss.

كما يليق بإطلالاتك طرق تنسيق البناطيل الملونة بتدرجات اللون الأخضر الفاتح بأسلوب البدلة الرسمية، ونسّقيها مع البلايزر المستقيمة كونها تعتبر من احدث صيحات موضة صيف 2020 بأسلوبKwaidan Editions. وتبرز أناقتك بموضة البنطلون الأصفر المستقيم والمنسق مع البلايزر الطويلة باللون الرمادي. كما يمكنك اختيار طرق تنسيق البناطيل الملونة بتدرجات اللون الازرق مع التوبات المقلمة والجاكيت التي تأتي باللون عينه على طريقة دار Gucci.

Advertisements

قد يهمك أيضًا:

إليكِ إطلالات في البناطيل لمختلف المناسبات على طريقة كارلا حداد

كيف نسقت الفاشينيستات المحجبات البناطيل الشتوية