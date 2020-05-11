أفكار أزياء نهارية مستوحاة من كيت ميدلتون اختاري منها ما يُناسبك

نشاهد كيت ميدلتون Kate Middleton دائماً في أجمل الاطلالات الراقية وذات الطابع الأنثوي والناعم والتي تنسقها بأسلوبها الكلاسيكي الذي تشتهر به والذي جعل منها أحد أبرز أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وعلى الرغم من أنها أصبحت ميّالة مؤخراً لاعتماد التصاميم ذات الطابع العصري نوعاً ما الى أنها مازالت تتبع البروتوكل الملكي الرسمي والمحافظ في تنسيق الاطلالات. واليوم اخترنا أفكار أزياء نهارية للدوام مستوحاة من اطلالات كيت ميدلتون.

حيث أن كيت غالباً ما تعتمد الاطلالات ذات الطابع الرسمي والتي بإمكانك أن تستوحي منها أفكار مميزة لاطلالات الدوام مثل التنسيقات التي تختارها في البناطيل القماشية الواسعة مع القمصات الحريرية الأنيقة، أو البناطيل الضيقة مع جاكيت البليزر، أو التيورات الأنيقة والفساتين الميدي أو الماكسي الناعمة.

وغالباً ما تعتمد كيت الدرجات اللونية الغنية والهادئة مثل درجات الأزرق أو الأخضر أو البيج والأبيض والأسود طبعاً، حيث تحرص كيت ميدلتون Kate Middleton دائماً على اعتماد الاكسسوارات الأنيقة التي تكمل بها اطلالاتها من حقائب اليد والأحذية المريحة والأنيقة والمجوهرات الناعمة والتي بإمكانك أيضاً أن تستوحي منها للعمل واطلالات الدوام.

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