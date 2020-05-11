شكرا لقرائتكم خبر عن شاب كندي بسرعة 308 كيلومترا في الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة مقاطعة أونتاريو الكندية ملاحقة شاب في التاسعة عشرة بتهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة بسرعة "لا تصدق" بلغت 308 كيلومترات في الساعة.

وقال السرجنت كيري شميد في مقطع مصور نشره عبر "تويتر"، "هذا أسوأ تجاوز للسرعة سمعت عنه".

وكان السائق يقود سيارة "مرسيدس" عائدة لوالده وإلى جانبه شاب من العمر نفسه. وقد علقت رخصة السوق الخاصة به على الفور وصودرت السيارة لمدة سبعة أيام. ووجهت إليه كذلك تهمة قيادة السيارة بطريقة خطرة على ما أوضح السرجنت شميد.

ووقع الحادث في وقت متأخر من مساء يوم السبت جنوب الماضي في شارع حددت فيه السرعة القصوى ب100 كيلومتر في الساعة.

وقال السرجنت "كان بالإمكان حصول حادث مروع فالطريق ليس مضمار سباق" مضيفا أن سائقي السيارات الآخرين الذين شهدوا مرور السيارة المسرعة أطلقوا العنان لأبواقهم معبرين عن ارتياحهم عندما رأوا أن الشرطة أوقفته. وقد أفرج عن الشاب بانتظار محاكمته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شاب كندي بسرعة 308 كيلومترا في الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.