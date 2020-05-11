طريقة بسيطة لتدميس الفول فى المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي يفضل البعض تناول الفول المدمس في وجبة السحور، لذا إليك طريقة تدميس الفول في المنزل بحسب ما جاء في موقع "كوكباد"، المختص بوصفات الطعام. -المقادير: 500 جرام فول جزره مبشورة ثمرة طماطم 3 فصوص من الثوم Advertisements ملعقتين من العدس أصفر -طريقة التحضير: 1-ينقع الفول في مياه نظيفة، حتى يصبح لونه مختلف. 2-نضعه في القدر الخاص بتسويه الفول، ويضاف إليه الطماطم و الثوم، والجزر المبشور. 3-يملى القدر بالمياه، ويوضع على نار هادئة. 4-يترك لمدة 5-6 ساعات، حتى تمام النضج.

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