"بكره حرّ ".. السحور المثالي للتغلب على الشعور بالعطش والإرهاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أميرة حلمي

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض بداية من الاثنين وحتى نهاية الأسبوع لموجة حارة على أغلب الأنحاء، ولتقليل الشعور بالعطش يقدم دكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للتغذية، في تصريحه لـ"الخليج 365" أهم الأطعمة والمشروبات للتغلب على الموجة الحارة، خلال النقاط التالية:

1- يجب الاعتماد بشكل أساسي على تناول كوب من الزبادي، لمكافحته الاحساس بالعطش، ولما له من فوائد صحية عديدة.

2- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الأملاح كالمخللات.

3- المدوامة على شرب الماء طوال اليوم وتوزيع الكميات حيث يُفضل تناول من 8 لـ 12 أكواب مياه على مدار اليوم.

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4- الابتعاد عن الأغذية المحفوظة والمصنة والمقلية، وكذلك تجنب المشروبات الغازية والقهوة والشاي.

5- الاهتمام بالخضراوات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، كالخس والكابوتشي، والبقدونس، والجرجير.

6- مشروب العرقسوس والتمر هندي الطبيعي، يقلل كل منهما الإحساس بالعطش، ولكن يجب عدم الإفراط في تناولهما.

7- تجنب السكريات بشكل عام والحلويات خاصة في وجبة السحور، لأن السكريات تزيد من الشعور بالعطش.

8- الإقبال على تناول الفواكهه خاصة التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم لمكافحة العطش، مثل الموز والمشمش.