قبل "النهاية".. أشهر 5 روبوتات ظهروا على شاشات التليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نور إبراهيم

تطورت التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، واعتمد العلماء على الكثير من التقنيات في الحياة اليومية، وكان من ضمنها الروبوت، وبعدها تم تطوير الفكرة في الأفلام والمسلسلات لتصور الحياة في المستقبل، إلى جانب ظهور الروبوت كمذيع في البرامج.

نرصد لكم أشهر الروبوتات التي ظهرت على شاشات التليفزيون، وفق ما نقل "بي بي سي" في نسختها الإنجليزية" و"ذا جارديان".

- مسلسل النهاية:

تدور أحداث مسلسل النهاية حول تصور الحياة بعد 100 عام، وبالتحديد في 2120، وبطل المسلسل هو "ربوت" يدعى "زين" الذي يؤدي دوره الفنان يوسف الشريف.

وتصوّر المسلم، روبوت يحاكي الإنسان تمام في مشاعره وانفعالاته وحركاته وسلوكه، إذ طوّر العلم شبكة عصبية وعقل إلكتروني يشبه العقل الإنساني، وذلك ضمن أحداث المسلسل.

فيلم المدمر The Terminator 1984:

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تعتمد فكرة الفيلم على تصور للحياة في 2029، وسيطرة الروبوتات على العالم وسط مقاومة بشرية ضعيفة، وقام بدور الروبوت أرنولد شوارزنيجر.

فيلم المتحولون 2017 transformers

يعتمد فيلم ترانسفورمرز الأمريكي على الخيال العلمي وتم إنتاجه عام 2017، ويتناول فكرة انقراض البشر وتحكم الروبوتات في العالم، وهو من إخراج " مايكل باي"، وحقق الفيلم 605 ملايين دولار في جميع أنحاء العالم.

أليكس مذيع في قناة روسية:

ظهر روبوت يدعى أليكس في إحدى القنوات الروسية لإذاعة نشرة الأخبار، وتم انشاءه من قبل شركة بروموبوت، وصممته على شكل أحد مؤسسي الشركة أليكسي يوزاكوف، وكلفهم ما يقارب من 15 ألف دولار أمريكي.

إريكا مذيعة في قناة يابانية:

فاجأت الروبوت إريكيا متابعي إحدى القنوات اليابانية بظهورها وهي تقدم نشرة إخبارية، وهي تشبه الإنسان العادي إلى حد كبير، ابتكرها شخص يدعى هيروشي إيشيجورو.