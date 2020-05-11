كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 01:44 صباحاً - تعرفي معنا على أهمية وفوائد ماسك العسل والزبادي للبشرة؛ إذ يحتوي الزبادي على كميات كبيرة من حمض اللاكتيك، وهو من المواد التي أظهرت فعاليتها في تنقية المسامات وتقشير البشرة، وهو يحفز إنتاج الكولاجين في الوجه، حتى إنه يُناسب جميع أنواع البشرة حتى الحساسة، كما أنه منظف لطيف للبشرة، أما العسل فهو مرطب عميق، ويجعل البشرة أكثر نعومة، كما أنه مضاد للميكروبات، ويمكن استخدامه لعلاج الحروق والجروح الطفيفة، فهو مضاد للالتهاب، كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة.



فوائد العسل للبشرة:

فوائد العسل للبشرة



يعالج حب الشباب وعددًا من الأمراض الجلدية؛ مثل الإكزيما، والصدفية، كما أنه يوازن البكتيريا الموجودة في البشرة، ولهذا فهو علاج فعال لحب الشباب. ويسرّع عملية شفاء خلايا الجلد، ويُقلل الالتهابات والعيوب التي تحدث للجلد عند الإصابة بالإكزيما. يقشر البشرة ويمكن استخدامه للتخلص من خلايا الجلد الميتة، والكشف عن خلايا جلدية جديدة.

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فوائد الزبادي للبشرة:

فوائد الزبادي للبشرة



يعمل على ترطيب الوجه، كما أنه يقلل من مظهر البشرة المتعبة، ويمنح البشرة الإشراقة؛ فهو مسؤول عن منع إنتاج الميلانين؛ وهي المادة التي تجعل البشرة داكنة اللون، وعند منع إنتاجها؛ تُصبح البشرة أفتح وأكثر إشراقًا، ويُزيل خلايا الجلد الميتة، دون التسبب بتهيج البشرة، ولهذا فإن الخلايا تتجدد بشكل أسرع، كما يقضي على عيوب البشرة.



طريقة عمل ماسك العسل والزبادي:

طريقة عمل ماسك العسل والزبادي



يضاف بعض العسل إلى الزبادي، ويوزع على الوجه، فالعسل مرطب طبيعي، وسوف يحتفط بالرطوبة داخل البشرة ويمنعها من الجفاف، وهذا ما يقلل فرصة ظهور التجاعيد، كما أن العسل لديه خصائص مضادة للجراثيم، وهذا ما يجعله يقاوم الحبوب والبثور وحب الشباب.

وعند استخدام قناع الزبادي يوميًا، فإن البكيتريا التي تسبب حب الشباب سيتم تدميرها، كما أن الزنك الموجودة في الزبادي يُقلل من التهابات الجلد، ويُقلل كمية الزيوت التي تنتجها البشرة. وتأخير ظهور علامات تقدم السن؛ إذ يحتوي الزبادي على مضادات للأكسدة تحارب الجذور الحرة؛ مما يحمي البشرة من التلف، كما أنها تُؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

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