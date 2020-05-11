العناية بالشعر المصبوغ بأقوى الماسكات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 01:44 صباحاً - إذا كنت تواظبين على صبغ شعرك بشكل دوري، فلا بد من إيلائه العناية اللازمة لإعادة اللمعان والحيوية إليه، اللذين يفقدهما نتيجة المواد الكيماوية الموجودة في صبغات الشعر. وقد اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة من أقوى الماسكات الطبيعية للشعر المصبوغ، والتي ستجعل شعرك لامعاً وحريرياً ومفعماً بالحيوية.



ماسك المايونيز

ماسك المايونيز



امزجي ملعقة كبيرة من بلسم الشعر، ملعقة كبيرة من المايونيز، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من زيت السمسم. حركي المكونات جيداً، وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك ولفيه بمنشفة ساخنة واتركيه لمدة ساعتين. بعدها، اغسليه جيداً بشامبو مخصص للشعر المصبوغ، وشطفيه بالماء الدافئ.

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ماسك الزيوت

ماسك الزيوت



اخلطي كميات متساوية من الزيوت التالية: زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا. اخلطي الزيوت كافة واضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من كل من زبدة الشيا وشمع العسل. ضعي جميع المكونات في إناء على النار، حركيها جيداً الى أن تذوب المكونات الصلبة. انزعي المزيج عن النار وأضيفي إليه القليل من زيت الروزماري. حركي المريج مجدداً وطبقيه على شعرك. اتركي المزيج مدة ساعة على شعرك، بعدها اغسليه على الطريقة الاعتيادية.



ماسك الأفوكادو

جربي ماسك الأفوكادو



اهرسي حبة ناضجة من الأفوكادو وحبة أخرى من الموز، وأضيفي إليهما ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي. حركي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك وفروة رأسك. دلكي فروة رأسك جيداً ولفي شعرك بمنشفة دافئة. اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة التقليدية.

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ماسك الموز

جربي ماسك الموز



قومي بهرس حبة ناضجة من الموز، وأضيفي إليها تدريجياً نصف حبة من الأفوكادو بعد هرسها أيضاً بشكل جيد، وملعقتين كبيرتين من حليب جوز الهند. اخلطي المكونات المذكورة بشكل جيد وطبقيها على شعرك من جذوره حتى أطرافه. اتركي الخلطة على شعرك مدة نصف ساعة، بعدها اغسلي شعرك كالمعتاد، مع الحرص على تشطيفه بالماء الفاتر.



ماسك القرنفل

جربي ماسك القرنفل



قومي بتجفيف حبات القرنفل ثم طحنها جيداً الى أن تصبح على شكل بودرة ناعمة. ضعي القرنفل المطحون في عبوة وانقعيه في زيت الزيتون لمدة يوم كامل، مع الحرص على خضّها جيداً مرتين يومياً على الأقل، وذلك كي يمتزج القرنفل مع الزيت بشكل جيد. وبعد انتهاء مدة النقع، صفّي الزيت وطبّقيه على شعرك وفروة رأسك بواسطة فرشاة ناعمة للشعر، ثم اتركيه على شعرك مدة ثلاث ساعات. بعدها اغسلي شعرك جيداً بالشامبو المناسب وشطفيه بالمياه الدافئة.



ماسك زيت المشمش

ماسك زيت المشمش

امزجي ملعقة من العسل وملعقتين من زيت المشمش، وضعي المزيج على شعرك مع التدليك بحركات الدائرية، من ثم لفي شعرك بمنشفة لمدة 20 دقيقة، بعدها اغسليه جيداً بالشامبو والماء.

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