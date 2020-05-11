فساتين باللون الأبيض موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 01:44 صباحاً - تعتبر الفساتين اليبضاء من اكثر صيحات الموضة التي تسيطر على منصات عروض أزياء الالبسة الجاهزة لموسم الصيف .



شاهدي أحدث موديلات فساتين باللون الابيض ، وتبني هذه الموضة لتحصلي على ستايل ناعم وهادئ يبرز جمال بشرتك أيًا كان لونها.





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فساتين بيضاء بتنانير منفوشة 2020





BRANDON MAXWELL





تميزت الفساتين البيضاء هذا الموسم بالتنانير المنفوشة، قدمت ماركة براندون ماكسويل Brandon Maxwell فستان بأكمام طويلة منسدلة عن الأكتاف Off shoulder dress ومزود بحزام عريض، كما لفتنا الفستان عالي الخصر من توقيع لويزا بيكاريا Luisa Beccaria.







فساتين بيضاء مستقيمة القصة





TADASHI SHOJI

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ها هى الفساتين مستقيمة القصة تثبت حضورها من جديد وتشغل جانب كبير من مجموعات الأزياء الجاهزة، رصدنا لدى ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji فستان مغلف بالدانتيل الأبيض والأسود يتركز حول منطقة الخصر، شاهدي أيضًا الفستان الناعم من مجموعة أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta.









فساتين بموديل القميص موضة الموسم

ELIE SAAB



يعود الفستان الأبيض المصمم على طراز القميص إلى الواجهة هذا الصيف، النصيب الأكبر كان لدى دار فالنتينو Valentino والتي قدمت فساتين طويلة بقصات ساترة تحاكي كافة الأذواق، أيضًا أعجبنا الفستان الطويل المزين بحزام الكورسيه الذي أطلت به عارضة إيلي صعب Elie Saab.











فساتين بيضاء طبقات موضة 2020

LELA ROSE





كانت الفساتين البيضاء المصممة على هيئة طبقات القاسم المشترك بين مجموعات ربيع وصيف 2020، أحضرنا لكِ موديلات اتسمت بالقصات الواسعة والمريحة والتي تعد خيارًا رائعًا لاطلالات النهار والعطلات، أجملها حمل توقيع ليلا روز Lela Rose وبرادا Prada.









فساتين واسعة موضة صيف 2020

ADAM LIPPES



نجحت الفساتين البيضاء الواسعة المصممة بقصة A line في أن تستحوذ على إهتمام المصممين، قدمت ماركة آدم ليبيس Adam Lippes فستان عالي الرقبة ومطبع بنقاط البولكا Polka dots، فيما تألقت عارضة Tibi بفستان مستوحى من ستايل الجلباب متوسط الطول.

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