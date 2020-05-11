كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 01:44 صباحاً - يعد بنطال الدنيم من أبرز الصيحات التي بقيت محافظة على رواجها منذ القدم، حتى ولو لاحظنا الكثير من التعديلات التي طرأت على تصاميمها بحسب متطلبات الموضة وما تطرحه دور الأزياء العالمية. فسراويل الدنيم هي قطع بالفعل عملية ومريحة، ويمكن تنسيقها لمختلف الإطلالات سواء لتلك المسائية المتألقة أو النهارية الكاجول من خلال التعديل في الأزياء والاكسسوارات المناسبة لها.

بنطال دنيم واسع من ستيلا ماكارتني Stella McCartney



ولموسم صيف 2020، لاحظنا من خلال عروض الأزياء التي تضمنتها أسابيع الموضة العالمية، رواجاً كبيراً لصيحات بناطيل الدنيم بتصاميم وقصات وألوان متنوعة، منها ما أعيد إحياؤه ومنها ما هو جديد وعصري كلياً.

تقدم إليك «الخليج 365» اليوم أبرز صيحات سراويل الدنيم التي تعد الأكثر عصرية لصيف 2020 من أهم الماركات العالمية التي رصدناها على منصات عروض الكثير من الدور أمثال شانيل Chanel وبالنسياغا Balenciaga وسيلين Celine وغيرها.. فاستوحي منها ما يليق بجسمك وما يناسب ذوقك.

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بناطيل الدنيم الأكثر عصرية لصيف 2020 من أهم الماركات العالمية

بناطيل دنيم بقصات واسعة فضفاضة

بنطال دنيم بقصة واسعة من بالنسياغا Balenciaga



ظهرت لموسم صيف 2020 صيحة بناطيل الدنيم الواسعة والفضفاضة ضمن عروض أزياء أهم العلامات التجارية، والتي تعد الأمثل لأيام الصيف الحارة بالأخص إذا ما كانت خاماتها رقيقة وناعمة.

رصدناها من خلال إطلالة كاملة بالدنيم ذي اللون الداكن لدى بالنسياغا Balenciaga.

كذلك، فقد أعجبنا تصميم بناطيل الدنيم الواسع العصري على منصة ستيلا ماكارتني Stella McCartney، والذي تم تنسيقه مع قميص فضفاض أزرق لإطلالة منعشة.

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ارتدي سراويل الدنيم الواسعة إذا ما كنت من صاحبات الأرداف العريضة وتودين إخفاءها.

بناطيل دنيم بقصة بوت-كات Boot-cut

سروال دنيم بقصة بوت-كات من سيلين Celine



عادت صيحة سراويل الدنيم بقصة بوت-كات Boot-cut، وهي التي تأتي واسعة من الأسفل، من جديد إلى ساحة الموضة العالمية. فرصدناها بقوة على منصة دار سيلين Celine ضمن مجموعة صيف 2020 حيث تم تنسيقها مع قميص وبليزر لإطلالة أنيقة وترندي.

نسقي الحذاء بكعب stiletto أنيق مع سراويل الدنيم بقصة بوت- كات لإطلالة منسقة رسمية.

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بناطيل دنيم بخصر عالٍ

بنطال دنيم بخصر عالي قصير من شاتيل Chanel



بناطيل الدنيم بخصر عال مسيطرة على ساحة موضة صيف 2020، فرصدناها على منصات عروض أسابيع الموضة العالمية من خلال تصاميم متنوعة جاءت بين تلك القصيرة والفضفاضة من الخصر مثلما رأيناها ضمن عرض شانيل Chanel، وتلك الواسعة من الأسفل تماماً رصدناها لدى سيلين Celine.

ننصحك بالابتعاد عن بنطال الدنيم بالخصر العالي إذا ما كنت من صاحبات البطن الممتلئ ذلك لأنه يزيد من بروزها.

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