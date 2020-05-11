أزياء ربيعية للمحجبات من وحي لينا صنوبر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 11 مايو 2020 01:44 صباحاً - اعتمدت البلوجر المُدوِّنة لينا صنوبر على الألوان الفاتحة والخيارات الشبابية لفصل الربيع الحالي، ومن أبرز تنسيقاتها استوحينا لكِ هذه الإطلالات الربيعية الساحرة.



خيارات مزيّنة بزهور

خيارات مزيّنة بزهور



تعد القطع المزيّنة بزهور من أكثر القطع ملاءمةً لفصل الربيع، لذا تجمّلت لينا بتنورة واسعة مزيّنة بزهور مع بلوزة بيضاء، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون البني، وتأنقت بفستان زهري محتشم مزيّن بالبيج والأسود.

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إطلالات القطع الزهرية

إطلالات القطع الزهرية



تميل الفتيات في فصل الربيع لارتداء الألوان الفاتحة والمبهجة كالزهري، ومن أبرز تنسيقات لينا بنطال ومعطف باللون الزهري مع بلوزة بيضاء، وبلوزة زهرية مزيّنة بمطاط مع بنطال أبيض واسع، وظهرت ببليزر زهري مع بنطال أبيض وبلوزة بنية، واختارت بلوزة بيضاء مزيّنة بنقوش مع بنطال زهري، ونسقت تنورة بيج مع بلوزة زهرية ناعمة.



تنسيقات شبابية مفعمة بالحياة

تنسيقات شبابية مفعمة بالحياة



ولتنسيقات شبابية أنيقة، تزيّنت لينا ببنطال جينز فاتح مع بلوزة بيضاء ومعطف بيج، وتميزت بفستان أبيض قصير مع بنطال بيج وحذاء بوت بني، وتألقت ببنطال أبيض مع فستان مشمشي بقصَّة ناعمة.

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