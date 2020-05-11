الامارات | كتيّب يعزز سلوكيات إيجابية لدى الصغار في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن كتيّب يعزز سلوكيات إيجابية لدى الصغار في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كتيّباً تفاعلياً إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية والصحيحة لدى الأطفال خلال شهر رمضان المبارك، ومساعدة أولياء الأمور على تنظيم أوقات أبنائهم واستثمارها بأنشطة ممتعة ومفيدة.

وتعاونت الإدارة مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، لتعميم الكتيّبات التفاعلية على المدارس الخاصة على مستوى الإمارة.

Advertisements

ويتضمن الكتيّب آلية لتقييم الأداء كل أسبوع، إذ يمكن للأهل حساب الناتج النهائي لتقييم الأداء من خلال أربعة مستويات مختلفة.

وقالت مدير إدارة سلامة الطفل هنادي اليافعي: «تعتمد الإدارة على الكتيّبات التفاعلية التي تستهدف الأطفال والأسر خلال هذه الفترة التي يعيش فيها العالم ظروفاً استثنائية جراء فيروس كورونا المستجد، إذ تتميز الكتيّبات بسهولة التعامل معها، وتنوّع مصادرها، واقترابها من عالم الأجيال الجديدة والوسائط التكنولوجية المعاصرة». وأضافت «حرصنا أن يتضمن الكتيّب الجديد محتوى تعليمياً وترفيهياً يعزز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال في الشهر الفضيل، ويقرّب العائلة من بعضها بعضاً بشكل أكبر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news