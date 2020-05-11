الامارات | 5 نصائح لصحة الكُلى في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لصحة الكُلى في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاستشاري في المسالك البولية وزراعة الكُلى، الدكتور حسام القضاة، أن الاهتمام بصحة الكليتين في رمضان ضروري جداً، سواء للذين يعانون أمراض الكُلى، أو حتى للناس الأصحاء، مشيراً إلى وجود عادات خاطئة يمكنها أن ترهق الكُلى، يأتي على رأسها النظام الغذائي والروتين الرياضي اليومي، إلى جانب الإكثار من المسكنات غير الاستيرودية، التي يتناولها الناس في رمضان على نحو كبير بسبب الصداع، مؤكداً أن أضرارها على الكُلى كثيرة. وقدم القضاة خمس نصائح أساسية للحفاظ على صحة الكُلى في رمضان.

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