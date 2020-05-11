الامارات | رحيل أسطورة الـ «الروك آند رول» الثمانيني ليتل ريتشارد

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل أسطورة الـ «الروك آند رول» الثمانيني ليتل ريتشارد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أمس، أسطورة موسيقى الـ«روك آند رول»، ليتل ريتشارد، عن عمر ناهز 87 عاماً. ولم يتم الكشف عن مكان وفاته أو سببها. ونعت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، والمغنية باتي سميث، وغيرهما، صاحب الأغنيات الشهيرة مثل «توتي فروتي» و«جود جولي، ميس مولي». ووُلد ريتشارد واين بينيمان في الخامس من ديسمبر 1932 في ماكون بجورجيا، ولفت انتباه الجماهير قبل 65 عاماً بأغنية «توتي فروتي» وغيرها. ولُقب بـ«ليتل» لأنه كان ضئيل الجسم في طفولته.
وريتشارد، الذي عُرف بحضوره النشط على المسرح، أثر في الجميع بدءاً من إلفيس بريسلي إلى «ذا بيتلز» و«برنس».
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