الامارات | قلة النوم تُضعف جهاز المناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن قلة النوم تُضعف جهاز المناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم من أن قلة النوم تتسبب في إضعاف جهاز المناعة؛ إذ أثبتت دراسة علمية أن عدد الخلايا القاتلة، التي تتعرف الى الخلايا المصابة بالفيروسات وتقتلها، انخفض بنسبة 70% لدى المشتركين في الدراسة، الذين ناموا أربع ساعات فقط بدلاً من ثماني ساعات.

وشددت الجمعية على ضرورة أخذ قسط كافٍ من النوم يراوح بين سبع وتسع ساعات من أجل تقوية جهاز المناعة، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وللتمتع بنوم هانئ ومريح تنصح الجمعية بالابتعاد عن الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف الذكي واللاب توب قبل الخلود إلى النوم بنحو ساعة؛ لأن الضوء الأزرق يؤثر بالسلب في هرمون «الميلاتونين» المسؤول عن إيقاع النوم/‏الاستيقاظ الصحي.

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