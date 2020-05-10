مكياج ناعم للفتاة العشرينية من وحي أريانا غراندي

في مقابلة أجراها معها أحد المواقع الإلكترونية، أكّدت أريانا غراندي أنها تبحث من خلال تطبيق مكياجها عن إطلالة تشبهها تماماً، أي أنها تسعى لجعله ملامح وجهها تبدو طبيعية حتى مع مستحضرات التجميل. لذا فهي تختار أسلوب مكياج ناعم يناسب سنّها الصغيرة ويمنحها في الوقت نفسه إطلالة ناضجة وجذابة.

في ما يأتي خطوات تطبيق المكياج التي تتبعها أريانا غراندي للحصول على مكياج ناعم.



1- تحضير البشرة



لأنها تتمتع ببشرة يانعة، تحرص أريانا على عدم تطبيق أي مستحضر تجميل قبل أن تحمي بشرتها وتجعلها جاهزة لاستقبال المكياج. لذا فهي تستخدم كريماً مرطّباً مع درجة حماية كافية، يمنح بشرتها ملمساً حريرياً يساعد في تطبيق المكياج بشكل ناجح، ويحميها من العوامل الخارجية كافة.

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2- سحنة طبيعية



تؤكد أريانا أنها تفضّل الحصول على ملامح وجه طبيعية جداً إنما جذابة في الوقت نفسه ولا تميل إلى إظهار مكياجها بشكل قويّ، لذا فهي توحّد بشرتها بواسطة كريم أساس بتركيبة خفيفة، يوحّد لون البشرة دون أن يشكّل طبقة سميكة وظاهرة.

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3- عيون القطة



لُقّبت أريانا غراندي منذ إطلالاتها الأولى بملكة عيون القطّة حيث أن شكل عينيها الجذابتين وأسلوب مكياج العيون الذي تعتمده يجعلانهما تبدوان أشبه بعيون القطط. وعلى الرغم من بحثها عن مكياج عيون ناعم، تستخدم أريانا رموشاً صناعية لإبراز جمال عينيها، وتضيف خطاً مجنحاً من الأيلاينر الأسود يمنح عينيها امتداداً أكبر.

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4- ظلال عيون ترابية



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تستعين أريانا بالقليل من ظلال العيون لإضافة لمسة جذابة على مكياج عينيها، وهي تميل إلى اختيار الألوان الترابية التي تحافظ على بساطة ملامحها ولا تجعل المكياج يبدو قوياً. لذا فهي تكتفي بوضع القليل من ظلال العيون البنية وفركها بالفرشاة حتى تخفّف من لونها الداكن.

اخترنا لك لوحة ظلال العيون Too Faced Chocolate Bar Eyeshadow

5- إبراز الشفاه بجاذبية



لا تتقيّد أريانا بدرجات لونية معيّنة عندما يأتي الأمر إلى اختيار أحمر الشفاه، ولكنها تسعى إلى إبراز شفتيها بشكل جذاب ولافت. ولأنها تطبّق مكياج عيون ناعم، فبإمكانها أن تختار أحمر شفاه قويّ يضفي لمسة جرأة على مكياجها حتى وإن كانت ناعماً.

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