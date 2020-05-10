ديور تكشف عن متجر مؤقّت افتراضيّ في الإمارات العربية المتحدة

كشفت "ديور" Dior النقاب عن متجرها الرقميّ المؤقّت الأول الذي تمّ تطويره للإمارات العربيّة المتّحدة. سيقدّم المتجر الرقميّ المؤقّت حصرياً مجموعة "كبسولة" جديدة يمكن شراؤها مباشرة من هذا الموقع المخصّص. تضمّ هذه المجموعة القطع الأساسية التي أُعيد تصميمها بالألوان الزهرية والرمادية المعدنية - إثنان من الألوان المفضّلة لدى "كريستيان ديور" Christian Dior - وتجسّد مجموعة "الكبسولة" الخاصة أناقة التصاميم الراقية لدى الدار وتتخلّلها الأكسسوارات التي لا غنى عنها بما في ذلك حقائب "ليدي ديور" Lady Dior، "ديور بوك توت" Dior Book Tote و"30 مونتان" ‎30 Montaigne.



كما يتمّ أيضاً تقديم تشكيلة من القطع الرمزية من مجموعة الألبسة الجاهزة لموسم ربيع-صيف 2020 من تصميم "ماريا غراتسيا كيوري" ومجموعة "تصاميم ديور الضرورية" Dior Essentials من تصميم "كيم جونز"، بالإضافة إلى تصاميم "بايبي ديور" Baby Dior من "كورديليا دو كاستيلان" التي صمّمتها خصيصاً لشهر رمضان المبارك. وتُعتبر هذه طريقة فريدة للحفاظ على الروعة وفن تقديم الهدايا وتدليل نفسك كما كان يحبّ السيد "ديور" Dior.

في هذه الأوقات غير المسبوقة، تبقى "ديور" Dior ملتزمة بمتابعة إرضاء ومفاجأة عملائها مع احترام معايير السلامة الأكثر صرامةً.

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