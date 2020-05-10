الكركديه لمعالجة تساقط الشعر وتعزيز نموه

يعد الكركديه أحد أكثر الأعشاب الطبيعية فائدةً للشعر، كونه يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات والمواد المغذية والمقوية للشعر، وهذا ما جعل استخدامه شائعاً في مجال معالجة مشاكل الشعر، من بينها الشعر الخفيف والمتساقط والتالف.

وفي هذا المقال، سنعرفك الى أبرز فوائد الكركديه للشعر وكيفية تحضير أفضل الخلطات الطبيعة للشعر بالكركديه.



فوائد الكركديه للشعر

- نظراً الى غناه بالكولاجين، يساهم الكركديه في تعزيز نمو الشعر والتخلص من البقع الصلعاء في فروة الرأس.

- يمنح الشعر الصحة والحيوية واللمعان، ويساهم في تنعيم الشعر المجعد.

- يعمل على معالجة مساكل فروة الرأس، من بينها: الحكة والقشرة.

- يعزز الدورة الدموية لفروة الرأس ويساهم في تقوية جذور الشعر.



خلطة الكركديه والزبادي لعلاج تساقط وتعزيز نموه

اطحني أربع أوراق من الكركديه وامزجيها مع أربع ملاعق من الزبادي. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على مزيج متماسك. بعدها، طبقي المزيج على شعرك وفروة رأسك مع تدليكها جيداً، واتركيه لمدة ساعة كاملة. من ثم، اغسلي شعرك بالشامبو والماء.



اطحني ثلاث أوراق من زهر الكركديه وامزجيها مع ملعقتين من كل من حليب جوز الهند والعسل واللبن الزبادي وأربع ملاعق كبيرة من هلام الصبار. وعند الحصول على مزيج متناسق، طبقيه على شعرك وفروة رأسك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، شطفي شعرك جيداً بالمياه الفاترة.

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خلطة الكركديه لتقوية جذور الشعر

اخلطي 12 ملعقة صغيرة من زيت الكركديه الأساسي، و12 ملعقة صغيرة من زيت الروزماري، و12 ملعقة صغيرة من زيت الروزماري، و10 ملاعق صغيرة من زيت الجوجوبا. حركي الزيوت جيداً وطبقيها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف. اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة، بعدها شطفيه بالماء الدافئ.



خلطة الكركديه والحلبة لعلاج مشاكل فروة الرأس

انقعي حفنة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة. وفي الصباح، صفّي بذور الحلبة واطحنيها مع بضع أوراق الكركديه، وأضيفي إليها ربع كوب من اللبن. حرّكي المكونات جيداً وطبقيها على شعرك وفروة رأسك واتركيها لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو والماء.

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