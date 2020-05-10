عطر جديد من ديور مفعم بالأنوثة

الأنوثة لا تتجلّى بصورة واضحة بقدر ما تتجلى في عطور Dior غريبة تلك النفحات! تلك التركيبة، تلك القارورة، وكأنّ دار ديور في منافسة دائمة مع نفسها، وكأنّها تعشق أنّ تراك جميلة، تشعين بالأنوثة، والجاذبية التي لا تنضب، وكأنّها تريدك إمرأة لا تشبه غيرها من النساء، وهذه المرّة من خلال عطر J’adore L’Absolu.

يكمل عطر J’adore L’Absolu مسيرة عطر J’adore الذي شكّل بحد ذاته أيقونة في عالم العطور، والتركيبة الجديدة اليوم مترفة وممتعة جديدة نرى فيها الخلاصات العطريّة تتراقص على إيقاعات الانتعاش، حيث أنّ الأزهار رقيقة وحلوة كشراب لذيذ. وقد أخذ مبتكر عطور François Demachy على عاتقه التحدّي لابتكار إيقاعات متناسقة للخلاصات العطريّة لعبير الأزهار الغنيّة والحسّية، مع لمسة منعشة ومشرقة من الخفّة

الخلاصات العطريّة للفل Jasmine Sambac وياسمين غراس Grasse Jasmine ترتبط معاً بأسلوب أكثر قوّة. وفرنسوا المتعلق جداً بهذه الزهرة البيضاء الصغيرة، يعتبرها كملكة Grasse فهي بالرغم من كونها أسطوريّة رقيقة للغاية، ويجب قطفها في اللحظة المناسبة، في ساعات الصباح الأولى عندما تكون ما زالت رطبة بالندى، حيث تتفتّح مع أشعة الشمس الأولى، وتُطلق العنان لقوّتها الكاملة ولدرجاتها العطريّة

من التركيبة إلى القارورة، حيث تحافظ على تصميمها وجمالها الشفاف النقيّ الذي كان مع العطر الأوّل، أما مع عطر J’adore L’Absolu فقد تمّ استبدال عقدها الذهبيّ بشكلٍ جديد مفعم بالأحاسيس.

Advertisements

وليس هناك أجمل من النجمة تشارليز ثيرون التي تألقّت جمالاَ في الفيديو الدعائي للعطر، والتي ظهرت بصورة المرأة المفعمة بالأنوثة.

قد يهمك أيضا:

أفضل خيارات العطور النسائية لرمضان 2020

أفضل عطر يخلط مع دهن العود