رموش وقعت وحواجب أزيلت.. هكذا بدت النجمات في مقالب رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

كثير ما كشفت مقالب برامج رامز جلال المختلفة في شهر رمضان، عن ملامح الفنانين بلا مكياج، ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول متابعون صور الفنانات ضحايا برنامج "رامز مجنون رسمي" دون مكياج بعد تنفيذ المقلب؛ نظرًا لطبيعته الذي غالبًا ما يعتمد على تعرض الضيف لكمية كبيرة من المياه أثناء تنفيذ المقلب، فتؤدي إلى إزالة مستحضرات التجميل من على وجه الضيف بنهاية البرنامج.

وأثارت صورة ياسمين صبري هذا العالم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت إعجاب المتابعين بعد إزالة المكياج، بسبب المياه، كما سقطت رموش الفنانة بدرية طلبة.

وفي 2019 أثارت صور الفنانة فيفي عبده ضجة، وكذلك الفنانة شذى حسون بعد أزالت المياه حواجبهن المرسومة، وأيضًا الفنانة شيماء سيف التي بدت مختلفة بعد سقوط الميكاج.