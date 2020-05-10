سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن حظك ووضعك هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :
عاطفياً: تتلقى مفاجأة من شريك حياتك على عكس توقعاتك، لكن فكر جيدا قبل إصدار الأحكام.
مهنياً: تشعر بالإرهاق الشديد عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.
مالياً: لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريبا، وتشعر بالراحة.
- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.
مهنياً: تواجهك مشاكل مهنية، حاول التحلي بالصبر والحكمة.
مالياً: لا داعي للقلق بشأن أوضاعك المادية، ستتحسن الأحوال وتستطيع سداد الديون والأقساط لديك.
- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :
عاطفياً: الحظ حليفك على مدار هذا الأسبوع في كل أمور حياتك، وسوف تتحسن مشاكلك على الصعيد العاطفي أيضا.
مهنياً: عليك التفكير جيدا ولا تتسرع في اتخاذ القرارات التي تخص عملك.
مالياً: تحصل على أموال كثيرة، حاول استغلالها في إسعاد الآخرين.
-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع ستعيش أحلى الأوقات الرومانسية مع شريك حياتك.
مهنياً: تجد نفسك في منتصف الأسبوع متوترا، حاول تجنب المشاكل الخاصة بالآخرين.
مالياً: لا تتوقف عن العمل حتى تنتهي من مشروعك الخاص الذي بدأت فيه.
-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :
عاطفياً: يوم عاطفي رائع، يمكنك البقاء في المنزل ومشاهدة الأفلام الرومانسية مع شريك حياتك.
مهنياً: حاول أن تحترم وجهات نظر الآخرين، وركز على تطوير نفسك.
مالياً: حاول لا تشغل بالك بالأفكار السلبية حول المال، حتى لا تنزعج.
-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تفضل قضاء الوقت بمفردك مع كتاب جيد بعيدا عن شريك حياتك.
مهنياً: احذر من النزاعات السطحية في مجال عملك، للتغلب على الصعوبات.
مالياً: في هذا الأسبوع، تقضي معظم الوقت مع عائلتك، وتفكير فى تنفيذ مشروع خاص بك.
-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عاطفياً: على المستوى العاطفي، احذر النميمة مع أصدقائك على شريك حياتك، تجنبا للحسد.
مهنياً: لديك خيالا رائعا، ترغب في توجيه أفكارك المهنية، إلى لوحة فنية.
مالياً: على الصعيد المالي، تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على تحديد مصدر دخلك.
-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :
عاطفياً: يمكنك قضاء وقت لطيف مع شريك حياتك وتحضير عشاء رومانسي، استمتع بذلك.
مهنياً: هذا الأسبوع مثالي للتفكير في أهدافك والتعبير عن نفسك.
مالياً: يجب عليك هذا الأسبوع، مواجهة مشاكلك بشكل واقعي والتغلب على مخاوفك.
-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :
عاطفياً: تصل إلى نقطة تحول في حياتك العاطفية مع شريك حياتك، يتطلب ذلك قوة وعزيمة لمواجهة التحديات.
مهنياً: تشعر بالتوتر الداخلي بخصوص عملك، حاول أن تتغلب على شعورك بأفضل مما تستطيع.
مالياً: تشعر بالقلق بشأن وضعك المالي، مما يصعب عليك التواصل مع الآخرين.
-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):
عاطفياً: حاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على حياتك العاطفية بعيدا عن المشاكل الخاصة بعملك.
مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالقلق بشأن مستقبلك، لذا تحتاج إلى بعض التحديات من أجل تأكيد نفسك.
مالياً: حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها ولتحديد أولويات احتياجاتك وإنشاء ميزانية واقعية.
-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :
عاطفياً: تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك، لا تستسلم سريعا لمشاعرك السلبية.
مهنياً: يوم رائع، يمكنك قضاء وقت لطيف مع أصدقائك في العمل.
مالياً: تعمل بطريقة جيدة للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي، وتشير جميع العلامات إلى أنك في الطريق الصحيح.
-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
عاطفياً: هذا الأسبوع سيشهد تغيير كبيرا في حياتك العاطفية، عليك الحذر من تأثيرها على حياتك ونفسيتك.
مهنياً: تحصل على معلومات جديدة تفيدك في مجال عملك، لذلك لا تنزعج إذ حدث بعض المشكلات.
مالياً: تفكر في البحث عن وظيفة عمل أخرى لزيادة دخلك.
كانت هذه تفاصيل خبر سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن حظك ووضعك هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.