سلي نفسك.. الأبراج تخبرك عن حظك ووضعك هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل(21 مارس- 19 أبريل) :

عاطفياً: تتلقى مفاجأة من شريك حياتك على عكس توقعاتك، لكن فكر جيدا قبل إصدار الأحكام.

مهنياً: تشعر بالإرهاق الشديد عليك أخذ قسطا من الراحة لتستعيد طاقتك مرة أخرى.

مالياً: لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريبا، وتشعر بالراحة.

- برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه شريك حياتك.

مهنياً: تواجهك مشاكل مهنية، حاول التحلي بالصبر والحكمة.

مالياً: لا داعي للقلق بشأن أوضاعك المادية، ستتحسن الأحوال وتستطيع سداد الديون والأقساط لديك.

- برج الجوزاء (21 مايو- 21 يونيو ) :

عاطفياً: الحظ حليفك على مدار هذا الأسبوع في كل أمور حياتك، وسوف تتحسن مشاكلك على الصعيد العاطفي أيضا.

مهنياً: عليك التفكير جيدا ولا تتسرع في اتخاذ القرارات التي تخص عملك.

مالياً: تحصل على أموال كثيرة، حاول استغلالها في إسعاد الآخرين.

-برج السرطان (22 يوليو- 22 يونيو ):

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع ستعيش أحلى الأوقات الرومانسية مع شريك حياتك.

مهنياً: تجد نفسك في منتصف الأسبوع متوترا، حاول تجنب المشاكل الخاصة بالآخرين.

مالياً: لا تتوقف عن العمل حتى تنتهي من مشروعك الخاص الذي بدأت فيه.

-برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس ) :

عاطفياً: يوم عاطفي رائع، يمكنك البقاء في المنزل ومشاهدة الأفلام الرومانسية مع شريك حياتك.

مهنياً: حاول أن تحترم وجهات نظر الآخرين، وركز على تطوير نفسك.

مالياً: حاول لا تشغل بالك بالأفكار السلبية حول المال، حتى لا تنزعج.

-برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

عاطفياً: على مدار هذا الأسبوع، تفضل قضاء الوقت بمفردك مع كتاب جيد بعيدا عن شريك حياتك.

مهنياً: احذر من النزاعات السطحية في مجال عملك، للتغلب على الصعوبات.

مالياً: في هذا الأسبوع، تقضي معظم الوقت مع عائلتك، وتفكير فى تنفيذ مشروع خاص بك.

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-برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عاطفياً: على المستوى العاطفي، احذر النميمة مع أصدقائك على شريك حياتك، تجنبا للحسد.

مهنياً: لديك خيالا رائعا، ترغب في توجيه أفكارك المهنية، إلى لوحة فنية.

مالياً: على الصعيد المالي، تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على تحديد مصدر دخلك.

-برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر ) :

عاطفياً: يمكنك قضاء وقت لطيف مع شريك حياتك وتحضير عشاء رومانسي، استمتع بذلك.

مهنياً: هذا الأسبوع مثالي للتفكير في أهدافك والتعبير عن نفسك.

مالياً: يجب عليك هذا الأسبوع، مواجهة مشاكلك بشكل واقعي والتغلب على مخاوفك.

-برج القوس (22 نوفمبر -21 ديسمبر ) :

عاطفياً: تصل إلى نقطة تحول في حياتك العاطفية مع شريك حياتك، يتطلب ذلك قوة وعزيمة لمواجهة التحديات.

مهنياً: تشعر بالتوتر الداخلي بخصوص عملك، حاول أن تتغلب على شعورك بأفضل مما تستطيع.

مالياً: تشعر بالقلق بشأن وضعك المالي، مما يصعب عليك التواصل مع الآخرين.

-برج الجدى (22 ديسمبر- 19 يناير ):

عاطفياً: حاول بذل قصارى جهدك للحفاظ على حياتك العاطفية بعيدا عن المشاكل الخاصة بعملك.

مهنياً: على الصعيد المهني، تشعر بالقلق بشأن مستقبلك، لذا تحتاج إلى بعض التحديات من أجل تأكيد نفسك.

مالياً: حاول التفكير لحل الأزمة المالية التي تمر بها ولتحديد أولويات احتياجاتك وإنشاء ميزانية واقعية.

-برج الدلو ( 20 يناير -18 فبراير ) :

عاطفياً: تشعر بالغضب تجاه شريك حياتك، لا تستسلم سريعا لمشاعرك السلبية.

مهنياً: يوم رائع، يمكنك قضاء وقت لطيف مع أصدقائك في العمل.

مالياً: تعمل بطريقة جيدة للوصول إلى هدفك في الاستقلال المالي، وتشير جميع العلامات إلى أنك في الطريق الصحيح.

-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

عاطفياً: هذا الأسبوع سيشهد تغيير كبيرا في حياتك العاطفية، عليك الحذر من تأثيرها على حياتك ونفسيتك.

مهنياً: تحصل على معلومات جديدة تفيدك في مجال عملك، لذلك لا تنزعج إذ حدث بعض المشكلات.

مالياً: تفكر في البحث عن وظيفة عمل أخرى لزيادة دخلك.