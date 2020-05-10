"ده جاي بالصاغة"..رامز معلقا على إطلالة حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نور إبراهيم

استضاف الفنان رامز جلال المغني الشعبي حمو بيكا ببرنامجه رامز مجنون رسمي المذاع على فضائية mbc.

اعتاد رامز أن يسخر من إطلالات ضيوفه، حيث علق اليوم على ملابس حمو بيكا قائلا :"لابس لبس دليفري، جايب بيتزا ستافت كراست.

ارتدي بيكا سويت شيرت باللون الأسود مع تيشرت أصفر، ونسق معهم بنطلون أسود.

كما علق على إكسسوارات بيكا :"سلسلة ديه ولا جنزير دبابة"، "ده جاي بالصاغة"، حيث ارتدى 4 خواتم في يده.