الفاشينيستا دينا زهران بإطلالات شرقية مثالية لرمضان 2020

الكثيرات من الفاشينيستا العربيات يملن في بعض المناسبات لاعتماد الأزياء الشرقية، ولاسيّما خلال شهر رمضان، وغالباً ما تبدو هذه الإطلالات مزيجاً بين النمط المحافظ التقليدي مع لمسات من العصرية، وقد رصدنا الفاشينيستا دينا زهران بإطلالات شرقية نسقتها في مناسبات مختلفة وبدت فيها أنيقة ومواكبة للموضة، حيث نجحت كما ذكرنا بالموازنة بين النمط التقليدي والأسلوب العصري، ولهذا جمعنا لكِ اليوم بالصور أبرز إطلالات دينا بالجلابيات والعبايات والقفاطين وغيرها من الأزياء الشرقية؛ لتستوحي بعض الأفكار لشهر رمضان 2020 إن كان داخل أو خارج المنزل.

دينا زهران في تنسيق شبابي بالجلابية:

إطلالة شبابية أنيقة وعصرية اعتمدتها دينا زهران لأحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيها جلابية باللون الرمادي مستوحاة من الجلابيات الرجالية بقصة منسدلة وواسعة، وبدا تصميمها غير متناظر، حيث إنها مطرزة من جهة واحدة بخيوط معدنية على شكل زركشات شرقية، وكانت قد نسقت معها حذاء رياضيًا أبيض، وحقيبة يد من الجلد الأسود من ديور Dior.

اعتمدت دينا زهران تنسيقًا شرقيًا ناعمًا من الممكن أن تستوحي منه لإطلالة داخل أو خارج المنزل، حيث إنها اختارت جلابية طويلة بقصة واسعة مقلمة باللونين الرمادي والأبيض، ومن فوقها عباية ناعمة باللون البيج، وصل طولها لأسفل حد الركبة، وأكملت اللوك بصندل باللون الأبيض وأقراط لافتة باللون الزهري، أضافت من خلالها لمسات مشرقة.

تنسيق أنثوي بالجلابية اعتمدته دينا زهران:

لوك أنثوي ناعم ذو طابع شرقي اعتمدته دينا زهران، وقد اختارت فيه جلابية أنيقة مصنوعة من قماش الحرير باللون البنفسجي الفاتح، قصتها منسدلة ومحددة الخصر بحزام قماشي، وقد نسقت معها حذاء من دون كعب باللون الفضي الميتالك، وحقيبة يد باللون الأبيض من شانيل Chanel.

دينا زهران في إطلالة شرقية رسمية:

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إطلالة رسمية ذات طابع شرقي اعتمدتها دينا زهران، وقد اختارت فيها عباية أنيقة باللون الزهري الميتالك، أكمامها واسعة وقصتها منسدلة، لها حزام قماشي يحدد الخصر ومزينة بالريش الناعم من الأسفل، مما يضفى عليها لمسات من العصرية، وكانت قد نسقت معها حذاء بكعب عالٍ من مانولو بلانيك Manolo Blhanik باللون الزهري وهو أيضاً مزين بإكسسوار من الكريستال عند المقدمة.

تألقت الفاشينيستا دينا زهران بإطلالات شرقية متنوعة ومميزة، منها الرسمي ومنها الكاجوال، شاهدي الصور التي اخترناها لكِ، واستوحي أجمل الأفكار لمناسبات رمضان 2020.

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