إليك 9 أسئلة إجابتك عليهم تكشف هل أنت في علاقة مؤذية أم لا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ليس سهلًا أن ينهي أحد علاقته العاطفية، وغالبًا ما تظل الذكرى عالقة وتفاصيلها وأحداثها لفترة طويلة.

عدد من الشباب بدأوا جروب "فيسبوك"، للحديث عن علاقتهم السابقة "الإكس" بشيء من التفصيل، والبعض تحدث عن ما يراه أنه مأسوي تسببت في إنهاء العلاقة، وأخرون سخروا منها.

إنهاء العلاقة ليس بالأمر السهل على الإطلاق، فلا أحد يحب تجربة الانفصال، ولكن إنهاء علاقة غير صحية هو أفضل من الاستمرار في علاقة مؤلمة، كما أوضحت المعالجة واستشارية علاقات أسرية، ليندا لويس، أوضحت في مقالها بموقع "sanluisobispo".

وأضافت "لويس" إذا كنت لا تستطيع أن تعرف هل أنت في علاقة مؤذية أم لا، اسأل نفسك هذه الأسئلة، وإذا كانت الإجابة بنعم، تأكد أنك في علاقة مؤذية.

- هل تعاني من عدم جدية شريك حياتك؟

- هل انفصلتم أكثر من مرة؟

- هل حذرتك عائلتك وأصدقاءك عن مخاوفهم تجاه هذه العلاقة؟

Advertisements

- هل واجهتم مشاكل لم تستطيعون حلها؟

- هل تتجادلون كثيرا بدون اتفاق؟

- هل ليس لديك الحاجة للدفاع عن شريك حياتك أمام الآخرين؟

- هل حدثت اعتداءات جسدية؟

- هل يتعاطى شريك حياتك المخدرات؟

- هل تجد صعوبة في الوثوق بشريك حياتك؟

ونرصد لكم في الألبوم بالأعلى عدد من المشاكل التي رصدها الشباب في علاقتهم السابقة.